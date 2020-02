A Casa Massà un incontro su teologia e "Procreazione responsabile"

La Spezia - L'incontro "Procreazione responsabile 2.0, riflessioni medico scientifiche e teologico morale" tratterà di due dimensioni importanti della vita di coppia vale a dire della sessualità e della procreazione responsabile relativamente a quanto attualmente disponibile sull'argomento dal punto di vista scientifico e anche secondo la riflessione teologica sviluppata dal magistero della chiesa nel corso degli anni a partire dall'enciclica Humanae Vitae, dalla Familiaris Consortio ed infine con la recente Amoris Laetitie di Papa Francesco. "L'ottica di esposizione - si legge in una nota - sarà quella di un aggiornamento per gli operatori della pastorale familiare in maniera tale da fornire a queste coppie gli strumenti indispensabili per un adeguata informazione ed educazione spirituale delle coppie riguardo questi temi. Verranno esposti i principi etici fondamentali circa scelte di procreazione familiare in relazione alle opzioni di procreazione medicalmente assistita attualmente possibili".

L'incontro si terrà domenica 23 febbraio alle 16 nel Salone San Vincenzo a Palazzo Massà in Via Cadorna. Relatori dell’incontro Paolo Rosellini, medico e bioeticista, e Mons. Enrico Nuti

vicario generale della Diocesi e docente di teologia morale.