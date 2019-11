A Casa Massà corso di approfondimento sui temi della famiglia

La Spezia - Nuovo incontro alla Spezia per il corso di approfondimento sui temi della famiglia. Lo organizza per domenica prossima, a Casa Massà, l’ufficio diocesano di Pastorale familiare, con inizio alle 16 in via Cadorna 24. Il tema del nuovo incontro, che risulta di notevole attualità, riguarda la “comunicazione” all’interno della coppia, con il titolo “L’amore non basta... la comunicazione nella coppia”. Tratterà l’argomento la psicologa e psicoterapeuta Luana Maria Jaselli, che da vari anni collabora con l’associazione “La famiglia”, la quale a sua volta opera per l’organizzazione del corso insieme all’ufficio diocesano. Questa attività di formazione è rivolta a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza formativa sui temi della famiglia (coppie, religiosi, catechisti, animatori), ed in particolare agli operatori di pastorale familiare, oltre che a quanti sentissero comunque il desiderio di riflettere insieme su tali argomenti. L’incontro è gratuito. Per informazioni, telefonare al n. 328.5834990.