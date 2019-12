A Calice cena natalizia per sostenere la Croce Rossa

La Spezia - Una cena natalizia aperta a tutta la cittadinanza per raccogliere fondi a sostegno della locale Croce Rossa. È l’iniziativa organizzata dalla CRI di Calice al Cornoviglio per sabato 14 dicembre: la cena, dal prezzo di 25 euro a persona, si terrà alle ore 20.00 nei locali dell’ex ristorante “Stella Alpina” a Santa Maria di Calice. Per l’occasione verrà offerto un menu ricco di specialità locali: cannelloni al forno e lasagne liguri per i primi piatti, arrosto di tacchino, rosticciana al forno e melanzane alla parmigiana in bianco per i secondi, più contorni e dessert fatti in casa (acqua, vino e caffè sono compresi).



Per partecipare è necessaria la prenotazione entro mercoledì 11 dicembre, contattando la Croce Rossa al numero 3316674074 oppure gli organizzatori Natalino e Barbara ai numeri 3407129726 o 3473732325. La cena è aperta a tutte le persone interessate ad aiutare la Croce Rossa di Calice, che con questa iniziativa si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per potenziare e rendere sempre più efficienti le sue attività sul territorio.