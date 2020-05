A Bonassola divisori "fatti in casa" per gli uffici comunali

La Spezia - Un po' di sana manualità e anche i piccoli centri si preparano alla seconda fase della pandemia. A Bonassola si costruiscono i pannelli divisori da installare negli uffici pubblici con un telaio di legno e del plexiglass. Una misura che sarà resa necessaria per garantire la sicurezza degli impiegati in vista del ritorno graduale alle normali attività. "Un sentito ringraziamento al capo operaio De Franchi ed al suo aiuto Cau, per aver permesso un sensibile risparmio: hanno costruito i divisori per gli uffici evitandone l acquisto sul mercato a prezzi decisamente più alti", annuncia il Comune.