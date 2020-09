A Bolano è tutto pronto per la ripresa dell’anno scolastico

La Spezia - Estate di lavoro intenso da parte del Comune di Bolano per arrivare puntuali all’appuntamento con la riapertura della Scuola. Nonostante disposizioni normative non sempre chiare e coerenti, nonostante disposizioni sanitarie che venivano modificate a più riprese si sono messe in campo le energie migliori per assicurare la regolare ripresa delle attività didattiche in presenza per gli oltre seicento ragazzi che frequentano l’Istituto comprensivo Manzoni Ungaretti di Ceparana.

Si sono realizzate aule supplementari all’interno del refettorio mediante installazione di pareti provvisorie;

Si sono adeguati gli infissi di tutta la scuola secondaria di primo grado per consentire la corretta areazione delle aule con apertura in sicurezza;

Si sono acquistate ben due macchine per la pulizia e la igienizzazione delle palestre per un costo complessivo di circa 10 mila euro;

Si è risanato lo spazio comune del seminterrato per consentire le attività motorie;

Si sono completate le sistemazioni delle aree esterne con la predisposizione di nuovi accessi carrabili per i pulmini sia degli accessi pedonali per consentire l’accesso dei bimbi in modo separato;

Si è completata pensilina e impianto fotovoltaioco davanti alla scuola dell’infanzia;

Si è completato il rifacimento della Piazzetta dei Castagni adibita a parcheggio antistante la scuola;



Inoltre - a tempo di record – si è intervenuti sulla sistemazione dei pavimenti delle cinque aule finora inutilizzabili a causa di errori costruttivi. Questi spazi saranno messi a disposizione dell’Istituto Scolastico già entro la fine del mese di settembre.

L’Amministrazione Comunale guidata da Alberto Battilani ha anche deciso di trasferire nei locali liberi i seggi per lo svolgimento del Referendum Costituzionale e delle Elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale in calendario per il prossimo 20 e 21 settembre. Grazie a questa scelta l’attività didattica della scuola dell’obbligo potrà continuare senza fastidiose interruzioni.

L’Assessore alla pubblica istruzione Elena Ferrarini “Siamo pienamente soddisfatti del grande lavoro svolto dall’intera struttura comunale che tutta si è prodigata con grande impegno per far in modo che i nostri ragazzi avessero la possibilità di rientrare a scuola in locali idonei ed in piena sicurezza. Crediamo di aver svolto - in piena collaborazione e sintonia con l’Istituto Scolastico – un ottimo lavoro nella consapevolezza dell’importanza della scuola nella crescita e formazione delle nuove generazioni,. Molto importante è stata l ‘intuizione del nostro Sindaco di estendere la conferenza dei Servizi ai Comuni di Follo, Calice al Cornoviglio, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra e Arcola e ai rispettivi Istituti comprensivi scolasti per avere uno scambio di informazioni e di soluzioni alle problematiche a seguito dell’emergenza Covid-19, istituto che verrà mantenuto per tutto l’anno scolastico”.