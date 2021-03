8 marzo, la Prefettura promuove un momento di formazione nelle scuole

La Spezia - Nell’ambito del progetto avviato dalla Prefettura della Spezia d’intesa con l’Ufficio Scolastico provinciale per avvicinare le Istituzioni ai giovani, è stato organizzato per l’8 marzo un momento di formazione e confronto on line con le dieci classi quinte dell’Istituto Cardarelli. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate alla violenza di genere, ma anche quello più ampio, del “rispetto di sé e degli altri” e del “volersi bene”. Si partirà con la condivisione di un video contenente tre interviste realizzate, rispettivamente, ad una vittima di un’aggressione a fini sessuali, ad un soggetto detenuto per reati di violenza sessuale e ad esperti nell’accoglienza delle donne vittime di violenza. Seguirà poi un dibattito in cui esperti del settore approfondiranno le tematiche d’interesse, rispondendo alle domande degli studenti.

L’iniziativa, a carattere sperimentale, sarà estesa ad altri Istituti scolastici spezzini.