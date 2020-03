25 aprile, all'ex questura una lapide in memoria dei poliziotti deportati

La Spezia - La Spezia omaggerà con una lapide, collocata all'ex questura, in Via XX settembre, gli agenti della Polizia di Stato deportati nei campi di concentramento nazisti. La decisione, presa con voto unanime dalla giunta Peracchini a inizio mese, intende ricordare quanti “in servizio nell'Istituzione della Polizia, si opposero al regime nazifascista pagando con il sacrificio della propria vita”. La lapide sarà donata dall'Associazione italiana Polizia di Stato – Sezione della Spezia e avrà la lucentezza del marmo statuario bianco di Carrara. Il testo, che sarà preceduto dall’emblema della Repubblica Italiana, reciterà: Associazione nazionale Polizia di Stato. Comitato unitario provinciale della Resistenza. Qui, tra le storiche mura in cui ebbe sede la questura della Spezia, maturarono le scelte coraggiose di eroici funzionari e agenti di pubblica sicurezza, che diventarono baluardo di resistenza in difesa della libertà e dignità umana

Sotto troveranno spazio i nomi degli arrestati dai nazifascisti e deportati a Mauthausen, dove trovarono la morte, cioè: il commissario Nicola Amodio, il commissario Lodovico Vigilante e l'agente Annibale Tonelli, tutti morti tra il febbraio e il marzo 1945. Sotto i cinque nominativi dei Dispersi durante il tragitto Bolzano-Mauthausen nel marzo del '45. Si tratta del brigadiere Alfonso Filardi, del vicebrigadiere Biagio Sullo, dell'agente scelto Giuseppe Cavallo, degli agenti Domenico Mazzola e Francesco Caruso. Cinque uomini di Polizia che “non hanno mai fatto ritorno e risultano ufficialmente dispersi”, come si legge in Polizia e cittadini nella Resistenza, interessante e dettagliato volume firmato da Vincenzo Marangione e Tarcisio Trani, presentato a Palazzo civico nel dicembre 2014. Un libro in cui trova ampio spazio la vicenda degli agenti di Polizia di stanza alla Spezia attivamente avversi ai nazifascisti – fino a pagarne un prezzo estremo – e in generale si racconta con dovizia di particolari un pezzo di occupazione del nostro territorio. La lapide in memoria degli agenti deportati sarà posta il 25 aprile 2020, nel 75mo anniversario della Liberazione.