La Spezia - Sono state consegnate questa mattina dalla comunità cinese presente alla Spezia alla Protezione Civile 1.500 mascherine frutto della raccolta fatta dai ristoranti Miva e i-Sushi e l'associazione "La Spezia Amici della Cina" presieduta da Giovanni Zhou. Domani verrà consegnata la somma pari a circa 9000 euro che la comunità locale ha raccolto per aiutare la città in questo momento di difficoltà: "Un gesto non solo di solidarietà ma anche un segnale di integrazione con la nostra comunità di cui dimostrano di essere parte integrante. Voi curate le nostre famiglie in modo gratuito, noi ora aiutiamo voi come possiamo". Ad accogliere la preziosa consegna gli assessore alla cooperazione internazionale Paolo Asti e il collega Luca Piaggi, assessore alla Protezione Civile.