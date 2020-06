"Vogliono cogliere l'occasione per privatizzare la scuola"

La Spezia - C'è anche La Spezia tra le sessanta città che oggi hanno ospitato la mobilitazione per il rilancio della scuola pubblica, animata dai presidi provinciali di Cobas, Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, Non una di meno, Precari Group e Rete operatori sociali. Per i manifestanti, che alla Spezia si sono ritrovati in Piazza Mentana, per tornare a scuola in sicurezza a settembre occorre investire almeno 15 miliardi di euro, immaginare classi da un massimo di 15 alunni, piano straordinario per l’edilizia scolastica, assunzione immediata del personale scolastico con più di 36 mesi di servizio, internalizzazione di tutto il personale che, senza dipendere dal Ministero, lavora nelle scuole (quali assistenti all' autonomia e alla comunicazione), restituire centralità alle esigenze degli alunni diversamente abili, dire no all'ora da 40 minuti, alla didattica a distanza, alle esternalizzazioni. Con la convinzione che la ministra Azzolina “non è in grado di far ripartire la scuola in sicurezza e si deve dimettere”, come si legge nel volantino diffuso oggi pomeriggio.



“Siamo stati abbandonati dal Ministero – ha affermato Serena Tusini, Cobas La Spezia -, abbiamo dovuto improvvisare persino la didattica a distanza che peraltro si è rivelata un disastro che ha lasciato indietro quelli che avevano più bisogno. Il tutto nonostante il governo continuasse a parlare - e lo fa ancora oggi - di opportunità. Ieri sono uscite le linee guida del Miur per il prossimo anno, fanno paura. Ancora didattica a distanza e soprattutto forte esternalizzazione del corpo docente. Tutti i governi hanno tagliato sulla scuola. Noi chiedevamo e chiediamo che si mettano soldi nella scuola per operare il distanziamento. Un miliardo e 200 milioni sono una miseria. Il problema sembra che siano le discoteche, i ristoranti, le spiagge. La verità è che vogliono cogliere la situazione per privatizzare la scuola. Questo significa che taglieranno per primi i colleghi precari. E poi indietro non si torna. Vogliono andare a prendere i soldi fra i beni comuni come scuola e sanità”.



F.L.