"Vogliamo i parcheggi in Piazza Cavour, è un diritto"

La Spezia - Non c'è pace su Piazza Cavour e dal consorzio "La Spezia vivi il centro" parte addirittura la proposta di una raccolta firme a sostegno del progetto di Fida Confcommercio. A nulla sembrerebbero servite le spiegazioni dell'assessore Lorenzo Brogi che proprio ieri (qui) ha illustrato le motivazioni secondo il quale il progetto con 170 parcheggi in Piazza Cavour sarebbe irrealizzabile.

I commercianti del consorzio, tramite tutta il presidente e la giunta, rincararano la dose e sottolineano: "E' un diritto della città avere i parcheggi in quella zona e una piazza nuova. Spesso ci sentiamo dire dai clienti che non si recano in centro proprio per questa mancanza. Sarebbe un'opportunità per tutti e farebbe rivalutare fondi commerciali e appartamenti. Senza contare che Piazza Cavour ha un grande valore turistico. I visitatori ne sono assolutamente affascinati per la sua particolarità, prodotti e storia ed è giusto che la riconoscano per la sua unicità".



Nella nota del consorzio i commercianti elencano punto per punto quali sarebbero, a loro avviso, i benefici per il progetto definito "non realizzabile". “Lo riteniamo il più adeguato agli interessi dei cittadini tutti ovvero non solo degli operatori della piazza - scrivono - , dei commercianti ma soprattutto favorevole per chi avesse il piacere di frequentare la piazza o per svago o per fare acquisti. Secondo il nostro modesto parere il progetto presentato da Confcommercio e realizzato dall’architetto Perfigli È il più congruo in quanto soddisfa tutte le necessità perchè: 170 parcheggi senza variazioni delle attuali altezze della piazza già esistenti. Non ci sarebbe nessun impatto ambientale per i residenti in quanto garantito dalle normative vigenti. Non andrà a ledere il lavoro di operatori e commercianti della piazza durante il cantiere.I lavori saranno effettuati a quarti. Nessun operatore verrebbe spostato per una durata non più lunga di 6 mesi dal proprio stallo e o lavori tutti sono previsti a completamento nel tempo massimo di 18 mesi . Tutto il lavoro da preventivo rientrerebbe abbondantemente nel budget stanziato” .



“Tutto questo - proseguono dal consorzio -, quindi, andrebbe a valorizzare non solo le attività tutte , ma anche gli immobili ed i fondi ad uso commerciali nelle zone limitrofe . Lo stesso progetto renderebbe la piazza più appetibile dal punto di vista commerciale e attrattiva dal punto di vista turistico,essendo zona già di interesse per i visitatori che si avvicinano allo stile gastronomico italiano e che opportunamente rinnovata valorizzata potrebbe trasmettere le eccellenze del nostro territorio. Visto e considerato che la precedente amministrazione ha già sbagliato anni fa ,a non realizzare il parcheggio linfa vitale per tutto il tessuto commerciale cittadino , ci chiediamo quindi quali siano le difficoltà da parte di chi di dovere nel prendere seriamente in considerazione questo progetto e realizzarlo per il bene comune .”