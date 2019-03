"Ventiquattro ore per il signore" veglia continua nella chiesa di Santa Maria

La Spezia - Venerdì prossimo 29 marzo alle 17, nella basilica di San Pietro, Papa Francesco presiederà la celebrazione penitenziale di apertura dell’ormai tradizionale iniziativa “24 ore per il Signore”, promossa in tutto il mondo dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Alla stessa ora l’iniziativa di preghiera, collocata nel cuore della Quaresima, prenderà il via anche alla Spezia, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta. Giunta alla sesta edizione, la “24 ore per il Signore” ha quest’anno come tema una frase del Vangelo di Giovanni: “Neppure io ti condanno”. In questa giornata, che sarà scandita dalla preghiera d’Adorazione eucaristica, dalla riflessione e dall’invito alla conversione personale, si propone di contemplare l’immagine di Gesù, che a differenza della folla radunatasi per giudicare e condannare, offre la sua infinita Misericordia come occasione di grazia e di vita nuova. Alla Spezia è stata scelta anche quest’anno la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, sia per la sua posizione centrale nel cuore della città, in piazza Beverini, sia perché nella cappella laterale del Crocifisso si tiene sin dal 2012 l’Adorazione eucaristica permanente. Saranno soprattutto le confraternite diocesane, con appositi turni già predisposti e simili a quelli degli anni scorsi, ad assicurare una presenza continua. Ma, come negli anni passati, anche tutte le altre associazioni cattoliche sono impegnate nell’iniziativa. Parteciperanno in forma organizzata anche diversi gruppi di preghiera e parrocchiali. All’iniziativa possono unirsi tutte le persone che lo desiderano, e per il tempo che lo ritengano, da scegliere nell’arco intero delle ventiquattr’ore.



La conclusione delle “24 ore per il Signore” avrà luogo con la celebrazione che il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà sabato 30 marzo alle 18 (Messa vigiliare della domenica).