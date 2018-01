La Spezia - Molti abitanti di Pegazzano, leggendo i giornali locali sono rimasti stupiti venendo a sapere che il Sindaco ha dimostrato la volontà di vendere il “Parco del Colombaio” .



Ma perché proprio il Parco del Colombaio e non Piazza Europa e Viale Italia o un qualunque altro luogo di utilità o di aggregazione?



All’interno ci sono giochi per bambini e campi sportivi e una “Casina Rossa” con anche una piccola Sala Multimediale.



Gli abitanti (non solo quelli vecchi in quanto il Parco è molto giovane) sanno quanto hanno tribolato prima di poterne usufruire così come per la pista ciclabile disegnata dai bambini delle scuole di Fabiano (ora anch’essa in vendita), e da pochissimi anni illuminata.



Il Parco era stato definito un gioiello destinato non solo al quartiere ma alla città, un polmone verde del quale ognuno può usufruire.



Un gioiello e i gioielli di famiglia prima di venderli bisogna pensarci bene.

Mauro Ruffini

Ex Presidente I Circoscrizione



P.S.: sta per iniziare una raccolta firme della popolazione preoccupata per il futuro del proprio Parco del Colombaio