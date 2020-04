"Una volta finita l'emergenza chiediamo un ultimo sforzo per le Oss"

La Spezia - Capisco che ormai le nostre speranze vanno affievolendo e forse non ci facciamo più illusioni, se penso a quando tutto è iniziato devo dire che di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, certo non so come ancora andrà a finire ma dopo un anno e mezzo circa credo che io e i miei colleghi le abbiamo provate tutte per riuscire a trovare una soluzione rispetto alla nostra stabilizzazione.



Più di una volta ho detto che io non mi candido e neppure sono un sindacalista, tutte le cose che ho cercato di fare per il collettivo le ho fatte per principio.



Sono certo che comunque ci sono state persone che si sono esposte a favore nostro, e anche se spesso siamo stati critici verso la politica verso i sindacati, io voglio ringraziare quelle persone che al contrario si sono impegnate nei nostri confronti, a cominciare dal mio amico fraterno Francesco Battistini, tutte le opposizioni alla giunta regionale: Alice Salvatore, Juri Michelucci, Giovanni Lunardon, abbiamo interloquito perfino con Toti, Viale e Costa della maggioranza, senza contare la determinazione dell'opposizione locale nel nome di Guido Melley, Federica Pecunia, Massimo Lombardi, Marco Raffaelli, Massimo Baldino, DinaNobili, Jessica De Muro anche Fabio Cenerini, Guerri della maggioranza, siamo riusciti perfino a portare la nostra causa alla visibilità del governo nazionale, attraverso Paolo Putrino, Andrea Orlando, RaffaellaPaita, fino addirittura al ministro della sanità Roberto Speranza, ma anche alle opposizione del governo, Manuela Gagliardi, Viviani e Pucciarelli.



Grazie comunque a tutti.



Grazie anche a tutti i sindacati per portare avanti la nostra questione.



Grazie a Luca Comiti (Cgil) a Mirko Talamone (Cisl) a Luciana Tartarelli (Fials) e Marco Furletti (Uil)



Spero che tutte queste persone di buona volontà non aspettino ora la fine di questa emergenza, ma facciano un ultimo sforzo per stabilizzare gli Oss di Coopservice in Asl 5.



Vincenzo Muratore Oss di Coopservice