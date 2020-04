"Una scuola senza ragazzi è a metà. Temo che la vita si 'congeli' per i miei figli"

La Spezia - Non ci sono più le campanelle del cambio dell'ora a scandire le giornate ma le finestrelle dei programmi con i volti dei professori che si alternano dalle proprie abitazioni. Questo sta succedendo nelle case di tutti quei ragazzi che frequentano le scuole. Se la priorità è cercare di capire come gestire questi giorni tra una lezione a distanza e l'altra e per qualcuno l'imminente esame di Stato che potrebbe essere svolto con una prova orale. Testimone, diretta e su due fronti, di questa situazione è l'assistente tecnico informatico Chiara Giordano che fa parte del personale non docente dei geometri del Cardarelli e mamma di un ragazzo che proprio quest'anno dovrà affrontare la maturità. Lei assieme ai suoi tre colleghi gestisce i laboratori informatici e tutto ciò che deve passare da un computer e dalla rete. Un supporto didattico e che tra i vari impegni ha permesso che di fatto la scuola potesse entrare nelle case di tutti.

Questa situazione del Covid-19 non ha stravolto solo la vita di docenti e ragazzi ma anche dei tecnici. “Il mio lavoro – racconta Giordano – ora si svolge davanti a un computer oppure al telefono per risolvere alcuni problemi che potrebbero nascere dalla didattica a distanza. Mi occupo anche dei problemi dei ragazzi. Con le piattaforme cerchiamo anche di incontrarci per fare eventuali valutazioni per migliorare il servizio informatico anche per i ragazzi. Chiaramente l'impegno diventa doppio, perché oltre alla parte dell'impiego vero e proprio che può richiedere azioni particolari c'è anche la gestione della casa. Continuiamo a mantenere i contatti con i ragazzi e cerco nel possibile di seguirli. Tutti abbiamo degli account dell'istituto e riescono a contattarmi”.

Il contributo di questi tecnici permette che il sistema scolastico spostato dalle classi a casa regga. “Gli istituti che non hanno una figura simile alla nostra – racconta – stanno avendo un po' di problemi. In questo senso il Ministero è venuto incontro a queste esigenze e fino a giugno c'è la possibilità che negli istituti comprensivi vengano introdotti nuovi tecnici. Nella scuola l'informatica gioca un ruolo determinante e il nostro impiego lo è altrettanto”.

Da mamma comunque per questo mondo sempre in evoluzione qualche pensiero non manca: “Ogni anno tutti, anche noi adulti e genitori, aspettiamo questo momento. Non nego che quando sento la campanella del giorno della prima prova mi commuovo, mi vengono gli occhi lucidi. E' un passaggio importante perché segna un punto preciso dell'anno scolastico. Un momento che ai maturandi di quest'anno verrà tolto. Io vedo tutti gli anni questi ragazzi, che magari durante l'anno possono anche essere un po' spavaldi, che il giorno della prima prova sono proprio preoccupati con i loro vocabolari tra le mani. Per rassicurarsi cercano magari me oppure chiaramente i loro docenti di italiano. Cercano un appiglio per rasserenarsi per affrontare il primo scoglio che li porterà fuori dal mondo della scuola. Ho sperato di poter riprovare questa situazione consapevole del fatto che tra quei ragazzi ci sarà anche mio figlio”.

Rimettendo i panni di “tecnic” Chiara aggiunge: “Se dovesse confermarsi l'ipotesi di un esame interamente orale per tutti i lavoratori della scuola gli impegni diminuiscono sensibilmente. Nelle condizioni precedenti al coronavirus sia noi che i docenti siamo chiamati a rimanere fino alla fine degli orali. Con questa nuova condizione questa parte verrà a mancare e sarà meno stressante. Ma ripeto a livello emotivo mi spiace veramente tanto”.

Le preoccupazioni comunque non mancano, sia per il lavoro che per i figli. “La mia più grande preoccupazione – racconta – se penso al lavoro è che, terminato l'anno, a settembre rischiamo di essere nella stessa situazione. Significherebbe che non siamo ancora fuori dal pericolo del coronavirus e che anche il prossimo anno scolastico potrebbe essere ancora in salita nonostante potessero rivelarsi più difficoltosi i primi mesi della didattica a distanza. I timore è che questo mondo rimanga 'sospeso'. Se la didattica dovesse continuare non vivremo più una scuola fatta e vissuta con i ragazzi. L'idea di non poter fare un anno scolastico normale mi preoccupa parecchio”.

“Io due figli – conclude - la più grande va all'università e il più piccolo all'ultimo anno delle superiori. Entrambi sono alle prese con la didattica a distanza ed è scontato che non è la stessa cosa: c'è l'assenza di quella routine talvolta anche difficile che però scandisce il tempo che avanza e segna la loro crescita che sia una lezione in ateneo oppure in classe. La mia paura è che si rallenti tutto sempre più. Temo una sorta di 'congelamento' della loro vita”.



