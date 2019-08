“Una mano dal porto” concerto solidale con la Capitaneria

La Spezia - La solidarietà è stata la protagonista del 154° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera celebrato a livello locale il 31 luglio scorso presso la sede del comando spezzino della Guardia costiera, in largo Michele Fiorillo, capitano di porto eroe nativo di Spezia e medaglia d’oro al valor di Marina, deceduto in servizio nel luglio 1966 nel corso di un’operazione di soccorso in mare nelle acque di Marina di Carrara.

Nella splendida cornice del piazzale della Capitaneria di porto della Spezia, con vista sul Golfo dei Poeti, si è svolto l’evento benefico “Una mano dal porto”, una serata di musica e solidarietà in favore dei bambini del Porto dei piccoli ONLUS.

Il comandante della capitaneria di porto Massimo Seno nei suoi interventi ha sottolineato la rilevanza socio-economica delle funzioni della Guardia costiera nei diversi ambiti di competenza, tra cui in particolare spiccano la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente, enfatizzando le tradizioni ed i valori del Corpo espresse al meglio dalle figure dei colleghi decorati con medaglia d’oro al merito ed al valor di marina. Nel corso della serata sono stati proiettati alcuni video illustrativi della storia e del lavoro delle Capitanerie di porto.

La manifestazione, organizzata dalla Capitaneria di porto con il patrocinio del Comune, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e della Lega Navale Italiana – Sezione della Spezia, è stata allietata dalla musica del duo Weltathem, costituito dai maestri del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia Michela Puca al violino e Gianluca Cremona al pianoforte, con un repertorio molto raffinato composto da diversi autori importanti, tra cui Francis Poulenc, Johannes Brahms e Franz Schubert.

Il concerto, giunto alla sua seconda edizione, ha confermato ancora una volta la grandezza del cuore spezzino, testimoniata dalla partecipazione sia dei vertici delle Istituzioni e delle Autorità locali, tra cui il Prefetto Antonio Garufi, il sindaco Pierluigi Peracchini, il consigliere regionale Andrea Costa in rappresentanza del presidente della Regione, il presidente del Tribunale Francesco Sorrentino, il comandante marittimo Nord Ammiraglio Giorgio Lazio ed il comandante regionale della Guardia costiera ammiraglio Nicola Carlone, sia di numerosi rappresentanti del cluster marittimo-portuale, a dimostrazione della forte sensibilità della cittadinanza, delle Istituzioni e degli operatori economici verso i bambini e le famiglie fragili del territorio. Il ricavato delle donazioni andrà infatti a sostenere le iniziative ed i progetti che l’Associazione Il Porto dei piccoli offre dal 2011 ai bambini del territorio che vivono l’esperienza della malattia, con attività dedicate in ospedale, a casa ed a scuola.

Ospite d’eccezione della serata è stato anche quest’anno il comico Dario Vergassola, un amico speciale della Capitaneria di porto della Spezia sempre vicino alle tematiche sociali.