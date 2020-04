"Un virus invisibile ci ha allontanato, ma non ci ha diviso"

La Spezia - "Beati coloro che, pur non avendo visto credono”: noi non abbiamo potuto vedere il Signore risorto, però possiamo credere sulla testimonianza di coloro che hanno fatto questa esperienza e sono diventati i testimoni fondamentali della nostra fede". E' iniziata così, domenica scorsa, l’omelia del vescovo Luigi Ernesto Palletti per la messa della seconda domenica di Pasqua, celebrata a porte chiuse ma trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud. Il vescovo ha anzitutto messo in risalto il valore fondante dell’Eucaristia: “Nell’Eucaristia Gesù è presente nella pienezza del Suo corpo e del Suo sangue, della Sua umanità e della Sua divinità. E noi questo lo crediamo, lo affermiamo e lo celebriamo ... Però non è sufficiente crederlo: occorre che la fede scenda dentro la nostra esistenza”. Con le apparizioni di Gesù nel “primo giorno dopo il sabato” parte la scansione del tempo nuovo, il tempo della domenica, che forse ci sembrava scontato ma scontato non è. "E’ stato sufficiente un virus invisibile – ha sottolineato Palletti – per allontanarci dall’essere insieme a partecipare all’Eucaristia. Ci ha allontanato, ma non ci ha diviso. Solo il peccato drammaticamente divide. Però la lontananza la sentiamo e la soffriamo e speriamo che quanto prima, seppure in modo ordinato e corretto, si possa tornare a vivere insieme la celebrazione della Messa". Il vescovo ha quindi sviluppato l’omelia in riferimento alle letture del giorno: "I discepoli erano assidui nello spezzare il pane, nella comunione, nella preghiera, nella carità. Non potevano fare a meno dell’Eucaristia. E lo comprendete bene voi, oggi, che, non potendo accostarvi all’altare del Signore, sentite la mancanza del ricevere la comunione, ma soprattutto di partecipare a questa celebrazione. E’ vero, i mezzi moderni ce lo permettono, però vediamo che non è una vera e propria partecipazione in senso liturgico. Certo lo Spirito ci unisce, il cuore si apre, la Parola viene ascoltata, possiamo fare la comunione spirituale ... Però siamo chiamati al sacramento, perché il Signore ce lo ha dato per essere mangiato e ricevuto". C'è una riflessione sul ricevere il pane in modo frequente e dignitoso: "E’ il pane della vita, non possiamo camminare senza. E questo pane ci apre alla comunione ed alla carità, altrettanto importante, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo imparare a dare». Ancora, ha detto Palletti, è fondamentale la vita di preghiera, perché i nostri giorni “vanno nutriti con la preghiera, una delle fonti essenziali della vita del cristiano”: «La preghiera ci aiuta a vivere la Pasqua, a viverla in famiglia che, con la preghiera vissuta insieme, diventa la piccola Chiesa del Signore, non isolata ma in comunione con la Chiesa tutta, con i fratelli ... E poi abbiamo la Parola. Una comunità di fede non può fare a meno della Parola".