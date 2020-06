"Un tavolo tecnico per tornare a scuola in sicurezza"

La Spezia - Un tavolo tecnico per rientrare a scuola in sicurezza. Lo chiedono diciassette dirigenti degli Istituti comprensivi spezzini che scrivono a prefetto, presidente della Provincia, primi cittadini di tutto il territorio, Asl e al presidente dell'Ufficio scolastico provinciale perché per tornare a scuola la sicurezza e la serenità devono essere al primo posto. La prima firmataria della lettera è la dirigente scolastica dell'Isa 1 Maria Torre e della "Don Lorenzo Milani".



La missiva contiene una serie di punti che per i dirigenti dovranno essere concordati, appunto, nell'ambito di un tavolo tecnico. "La grave situazione determinata dalla pandemia ha costretto le scuole a proseguire le proprie attività didattiche a distanza - si legge nella lettera -. La stragrande maggioranza delle scuole del nostro territorio si è attrezzata con gli strumenti che aveva, pochi o tanti che fossero, e si è impegnata oltre ogni limite per raggiungere tutti i propri alunni affinché non fossero privati del loro diritto costituzionale all’istruzione. L’esigenza di riprendere le attività in presenza a settembre è comune alle famiglie, agli alunni e anche alla scuola. E’ necessario tuttavia che questo avvenga in assoluta sicurezza per tutti: alunni, docenti e personale tutto della scuola. Per fare ciò è urgente e imprescindibile “fare rete” con tutti i soggetti coinvolti: Prefettura, istituti scolastici, Amministrazione scolastica, Comuni, ASL, sindacati. Si chiede pertanto, alla luce del documento tecnico del Cts del 28 maggio e non appena saranno resi noti protocolli e indicazioni di livello nazionale, l’istituzione di un tavolo tecnico".

Nella lettera ne sono elencati alcuni che comprendono: "Una mappatura degli edifici scolastici per ogni comune per avere contezza degli spazi (aule, laboratori, palestre, cortili, corridoi, mense), l' individuare il numero di persone per ogni spazio in modo da garantire il distanziamento sociale"

Tra le priorità anche la pianificazione "di modi e tempi della didattica in presenza garantendo la sicurezza e l'organizzazione degli ingressi e le uscite degli alunni con o senza servizio di trasporto". A queste si aggiunge "la verifica dell’entità delle risorse esterne di supporto alla scuola (assistenti per la disabilità, esperti esterni, servizi neuropsichiatrici, gestori di biblioteche, musei , guide ecc.) al fine anche di una loro gestione più flessibile e opportuna all’emergenza" e la "verifica della presenza e della fruibilità di spazi esterni parchi, strutture comunali, biblioteche, ludoteche, musei ecc. per una didattica diffusa".

Per i dirigenti il tavolo potrebbe concretizzare anche l'ipotesi della stesura di un protocollo di sicurezza condiviso, alla luce delle indicazioni del Ministero della salute, che stabilisca modalità di ingresso, uscita, e gestione di eventuali patologie, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e una verifica degli spazi degli uffici scolastici e degli arredi per garantire la sicurezza sanitaria del personale. Dovranno inoltre essere individuate le modalità e risorse per pulizia e sanificazione ambienti. Infine dovrà esserci la garanzia delle dotazioni Dpi per tutto il personale scolastico. "Questi - conclude la lettera - sono solo alcuni dei punti chiave da affrontare per poter sperare di riprendere il cammino in presenza garantendo la sicurezza. Ma solo insieme potremo conseguire questo risultato".

Dal golfo alle valli hanno sottoscritto il documento: Sandra Fabiani Isa 2, Sonia Quinzi Isa 23, Tiziano Lucchin Isa 7; Antonio Fini Isa 13, Cristina Rosi Isa 19; Grazia Geranio Isa 5, Paola Leonilde Ardau Isa18 Arcola Ameglia, Maria Angela Rebecchi Isa12, Michele Buongiovanni Isa 4, Letizia Vitiello Isa 8, Lucia Cariglia Isa 20, Valeria Bonatti Isa 16, Stefania Camaiora Isa 10, Marcello Lupo Isa 11, Nicola Iannalfo Isa 22, Francesca Balestri Isa 21.