"Un parcheggio alla rotonda Bivio Cento?"

Residenti e commercianti attendono di sapere da tempo i programmi di Palazzo civico in merito all'ex area che ospitava la stazione di servizio. Ora hanno raccolto oltre trecento firme per essere ascoltati. .

La Spezia - Trecento residenti hanno firmato la petizione che sta coinvolgenfo anche i titolari delle attività della zona a proposito del futuro dell'ex area di servizio alla rotonda Bivio Cento, crocevia di strade e quartieri. Ora che il distributore ha chiuso i battenti e l'area è stata sgomberata e bonificata, vorrebbero sapere che cosa ha in mente di fare l'amministrazione comunale. Un tema che Marco Raffaelli, capogruppo del Pd, porterà al vaglio del prossimo consiglio comunale, con l'elenco dei firmatari: "Sono anni che l’area, adiacente alla rotonda che interseca Via del Canaletto con Via Buonviaggio (entrata quartiere Favaro), precedentemente occupata dalla stazione di rifornimento, versa in condizioni di abbandono. Alcuni idee la vedevano impiegata per un futuro parcheggio, anche a servizio delle attività commerciali che sono presenti nella zona. Il problema è stato più volte oggetto di interpellanze dello scrivente, ma oggi anche gli stessi

residenti, che considerano non più accettabile lo stato del luogo, chiedono aggiornamenti e

soluzioni di riconversione, attraverso una petizione di centinaia di firme, che si allega

all’interpellanza, e che tutt’oggi è ancora attiva".