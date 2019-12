“Un Natale per la natura”: sabato 7 e domenica 8 dicembre con la Lipu

La Spezia - Un fine settimana di festa nelle piazze italiane con la Lipu e i suoi volontari. Torna sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 la campagna della Lipu "Un Natale per la natura", con i volontari dell’associazione che offriranno ai banchetti i prodotti della tradizione natalizia: lenticchie, pasta e vino, nati dalla buona agricoltura e offerti in cambio di un contributo per le attività della Lipu per la tutela della natura e degli animali. La campagna, giunta alla sua 24esima

edizione, si svolgerà in 50 città italiane, tra cui Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Palermo e sosterrà tre progetti della Lipu: il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, che ogni anno vede il ricovero di oltre 20mila animali selvatici e che necessita di cibo, medicinali e strumentazioni mediche; le attività di conservazione delle 25 oasi e riserve, che tutelano 4mila ettari di territorio, 350 specie di uccelli selvatici, 18 di anfibi, 23 di rettili e 53 di mammiferi; infine le attività di educazione ambientale, rivolti a tutti ma soprattutto ai bambini e ai ragazzi delle scuole.



Alla Spezia i volontari saranno presenti il 7 e 8 dalle 14,30 alle 20 in Corso Cavour di fronte ai magazzini Zara. I prodotti biologici della Lipu, realizzati da La Terra e il Cielo e (per il vino) da Vinicola Decordi, saranno disponibili in eleganti confezioni con incluso un biglietto d’auguri: la scatola blu gufo (lenticchie piccole di montagna con strozzapreti di farro integrale e una bottiglia di Grillo Pinot grigio); la scatola gialla cinciallegra (pasta di semola di grano duro e bottiglia di Prosecco doc), la scatola verde pettirosso (lenticchie piccole di montagna, pasta di semola

di grano duro e bottiglia di Nero D’Avola Sirah).