"Un 25 aprile diverso, convertiamo il dolore in speranza"

La Spezia - Una ricorrenza straordinaria che cade in un contesto straordinario.

Che strano effetto la Città silenziosa,l'assenza del traffico e solo qualche passante, che, quasi furtivamente,abbassando il capo, attraversa la strada nell'incrociare un suo simile ...

E dire che avevamo sperato in una ben diversa partecipazione appare quasi superfluo,irrimediabilmente "lontano",come se quest'immensa tragedia che si è abbattuta sul nostro Paese finisca autenticamente col segnare una sorta di cesura tra il Tempo di prima e quello di questi giorni,dove tutto,compreso le nostre povere vite, sembra essere davvero "sospeso" in una dimensione surreale,in cui fatichiamo a trovare e a dare un senso alle cose



Sono grato al Signor Prefetto e al Signor Presidente della Provincia e Sindaco della Spezia, per aver consentito che anche i rappresentanti delle tre Associazioni Partigiane( ANPI,FIAP e FVL) abbiano potuto essere significativamente presenti alla semplicissima e sobria Cerimonia di deposizione di una corona al Piazzale del Marinaio e al Monumento alla Resistenza.



Negli istanti in cui il M°Cimino ha intonato con la tromba il suono del Silenzio,le cui note sembravano dilatarsi fino a galleggiare tutto intorno ,si è fatta strada in ciascuno di noi un'emozione sempre più forte...

Personalmente,da un lato pensavo ai Partigiani,ai Loro Volti,a tutti i Caduti,a quei tanti giovani che hanno dato la vita per la nostra Libertà; dall'altra mi sembrava di vedere angosciosamente sfilare,in una serata buia e nebbiosa, appena rischiarata dalla luce soffusa dei lampioni,quelle tante bare, che un interminabile e straziante convoglio di camion dell'Esercito portava via da Bergamo ...



Il dolore che attraversa la nostra Italia ferisce i nostri cuori, ma non ci permette neppure per un attimo di disperare, esortandoci semmai a credere con tutte le nostre forze che ancora una volta sapremo risorgere e ripartire, con ancora più determinazione, verso un futuro migliore.

Questo deve insegnarci la Storia:allora come oggi,nelle tante lacrime amare piante da troppi occhi, nelle macerie materiali e morali,ma anche e soprattutto nelle ritrovate libertà,ci risolleveremo nella misura in cui sapremo traguardare insieme un orizzonte di pace e di giustizia .

E per riuscirci davvero dovremo essere uniti e solidali,riscoprendo quei Valori che danno colore e tono alle nostre esistenze e che ormai,nel lento e sempre più stanco succedersi di giornate sempre uguali, magari ricche di tanti beni materiali ma povere di Spirito,avevamo forse smarrito.



Buon 25 Aprile a tutti,dunque,perché anche se isolati nelle nostre case, stringendoci idealmente gli uni agli altri e traguardando, in un solo grande e condiviso intento , una "Vita Nuova", sapremo convertire il dolore in speranza, andando oltre le nostre solitudini per sentirci insieme e solidali come non mai.





Paolo Galantini

Presidente Associazione Partigiana

"Mario Fontana-Giustiza e Libertà " La Spezia.