"Tutto pronto, lunedì si torna a scuola"

La Spezia - "È ufficiale: lunedì 28 settembre si torna a scuola. Tutti gli uffici del Comune della Spezia, le imprese e gli operai hanno lavorato giorno e notte perché la scuola potesse ripartire puntuale e in sicurezza, adeguando gli edifici secondo le linee dettate dal Ministero e i suggerimenti dei dirigenti scolastici. Un lavoro senza precedenti e a tutti loro va la mia personale gratitudine. Le scuole sono sicure già dal 14 settembre, ma per il bene della salute di tutti i cittadini abbiamo dovuto rimandare con il picco dei contagi. Dopo settimane difficili, oggi finalmente la buona notizia: il trend dei positivi e dei ricoverati è in continua discesa e la scuola può finalmente ripartire, in presenza, con serenità". Lo afferma in una nota il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.



"Tutte le scuole - continua - sono preparate e pronte dal punto di vista infrastrutturale e sanitario: i protocolli sono precisi e rigorosi, in accordo con l’ASL e il Gaslini, per garantire il benessere degli studenti, delle famiglie e di tutto il corpo docente. I controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nei plessi scolastici, saranno severi, perché non possiamo permetterci di tornare indietro: accompagniamo i bambini nell’avvio del nuovo anno scolastico con responsabilità, indossando la mascherina sempre e correttamente, senza abbassare mai la guardia. Rimangono in vigore come da ordinanza di Regione Liguria firmata dal Presidente Giovanni Toti fino al 4 ottobre compreso il divieto di manifestazioni pubbliche e private, divieto di pubblico nei singoli eventi sportivi di minor entità e l’obbligo della mascherina".



Inoltre, come stabilito oggi da una nuova ordinanza del presidente Toti, da lunedì 28 settembre i locali potranno rimanere aperti anche dopo la mezzanotte, riaprono le aree gioco attrezzate all’interno di parchi, ville e giardini, i centri culturali e sociali e i circoli ludico ricreativi; decadono anche le misure restrittive speciali previste per il quartiere umbertino. È stato invece prorogate fino alla mezzanotte del 4 ottobre l'obbligo di protezione individuale anche all'aperto. Continuerà dunque ad essere obbligatorio l'uso di protezioni delle vie respiratorie "negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico - si legge nell'ordinanza - nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Vietate anche le manifestazioni pubbliche e private e la partecipazione del pubblico a "singoli eventi sportivi di minore entità", mentre possono riprendere gli sport di contatto e di squadra.



