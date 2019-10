"Tutti i colori delle Emozioni", a contatto con arte e teatro

La Spezia - "Tutti i colori delle Emozioni" é il nuovo percorso artistico organizzato da Anteas La Spezia, un progetto finanziato dalla Regione Liguria e patrocinato dal Comune della Spezia che accoglierà nei giovedí pomeriggio di ottobre esattamente il 10 - 17 - 24 - 31 dalle ore 18 alle 19.30 tutti coloro che dell'Arte e del Teatro siano appassionati e coinvolti.

Gli incontri alterneranno momenti di Alfabetizzazione teatrale a pitture espressive e creative, sarà l'opportunità per conoscere, vivere e visualizzare tutti i colori delle Emozioni.

Gianluca Rizzo regista ed attore e co-conduttore degli incontri ci dice:

"Il percorso proposto prevede di utilizzare alcune tecniche ed esercizi teatrali, volti ad individuare gli elementi essenziali di consapevolezza di se' e dell'altro, con lo scopo di "toccare con mano" la ricchezza e la possibilita' di comunicazione che abbiamo e che troppo spesso non riusciamo a mettere al centro della nostra attenzione. Comunicazione intesa nel senso piu' proprio di "mettere in comune", condividere insieme." insieme a lui coopereanno Ippolita Rosa che si occuperà della presentazione dei vari temi e momenti operativi e Stefania Martinico Decoratrice ed esperta di Arti Visive

" conosceremo la bellezza della pittura ad olio, la profondità e il significato dei colori , impareremo a lavorare in gruppo, a rispettare gli altri e noi stessi, amando il proprio spazio e l'importanza di quello altrui. La pittura ci insegnerà a capire che ogni colore equivale ad un'emozione e che ogni emozione equivale ad un giorno prezioso da vivere e arricchire insieme agli altri"

Il corso è interamente gratuito ed è aperto a tutti, giovani, adolescenti ed adulti.

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sociale di Fossitermi sito in Largo Vivaldi 2 al primo piano. Per informazioni è possibile contattare il 320 76 09 559 oppure il 320 05 04 578 è gradita la prenotazione.