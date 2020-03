"Turni massacranti e niente mascherine per lavoratori Globo"

La Spezia - “I lavoratori di Globo Service srl e Globo Vigilanza srl che operano nel servizio della sorveglianza diurna e notturna, nonché di portineria e servizi per ASL 5, vivono una condizione di estremo sfruttamento e di insicurezza. Una situazione insostenibile che deve finire.” Lo dichiara Luca Comiti, segretario Filcams Cgil, che continua: “Turni massacranti, reperibilità continua, capita anche che i lavoratori della vigilanza armata facciano i turni notturni sommati alla reperibilità. E gli operatori non armati che svolgono la sorveglianza nelle strutture sanitarie non dispongono di alcun dispositivo di difesa dal contagio, come guanti e mascherine. È in gioco la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. L’azienda non risponde alle nostre richieste e nemmeno si presenta agli incontri, anche di fronte al Prefetto. Una situazione che va avanti da mesi e che ci costringerà ad intraprendere azioni legali.”