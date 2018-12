"Trenta lavoratori in esubero e servizi a rischio, la Provincia cosa farà?"

Le preoccupazioni di Cgil, Cisl, Uil, Cobas, Ugl e Faisal nella manifestazione di oggi pomeriggio in concomitanza con l'assemblea dei sindaci nel palazzo del governo.

La Spezia - Tagli che se fossero confermati porterebbero produrre un esubero di 30 posti di lavoro, con l'effetto immediato di un calo drastico dei servizi mentre il resto d'Europa e gli spezzini incentivano l'utilizzo dei mezzi pubblici. Queste le principali preoccupazione delle delegazioni sindacail, sulle paventate sforbiciate dal sistema di Trasporto pubblico locale, che oggi pomeriggio hanno manifestato sotto il palazzo della provincia dove, in contemporanea, si stava tenendo la conferenza tra primi cittadini e amministrazione provinciale.

Erano almeno un centinaio i lavoratori riuniti sostenuti da Cgil, Cisl, Uil, Cobas, Ugl e Faisal. La situazione a detta dei sindacati non promette bene e un ulteriore taglio produrrebbe esuberi e un effetto devastante sui servizi.

"La risposta dei lavoratori è forte - ha spiegato Marco Furletti assieme ai suoi delegati - l'ulteriore e paventato taglio di 750mila chilometri, per una cifra di 1milione e 600mila euro tradotto in momenta, mette a repentaglio il servizio e il lavoro. Il nostro auspicio è che tutto rientri, anche alla luce della riunione con i sindaci, altrimenti siamo pronti a intraprendere altre forme di protesta in tutte le sedi istituzionali. Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi otto anni, dal 2011, è stato tagliato circa un milione di chilometri per un valore di 2milioni di euro. Questi tagli hanno toccato le zone collinari. Alla Spezia negli ultimi due anni c'è stato un forte aumento di domanda da parte della popolazione".



Per Alessandro Negro, responsabile del Tpl per Fit Cgil: "Il fatto che il Comune della Spezia abbia già dichiarato che 300mila euro, per il 2018, altri 400mila per il prossimo non siano a bilancio e altri 300mila per il 2020 non può che alimentare le nostre preoccupazioni. Il fatto che nel 2018 sono venuti a mancare delle quote, per i prossimi anni è evidente che per pareggiare i conti dovranno tagliare da qualche parte".

"Se verranno applicati questi tagli - Marco Moretti segretario della Fit Cisl - si verificheranno tra i 30 e i 35 esuberi ai quali si aggiungono i problemi per le società che lavorano in subappalto ad Atc. Siamo contro a questo tagli, vogliamo un futuro con un azienda in house con un piano industriale perché è l'unica azienda che abbia mai lavorato bene".



Nutrito anche il gruppo dei rappresentanti di Cobas, Ugl e Faisal. "Le zone collinari sarebbero le più colpite - ha detto Luca Simoni dei Cobas della Spezia - siamo preoccupati anche perché non c'è possbilità neanche di turn over e pensionamenti. E' un taglio imponente e non capiamo perché in tutta Europa si punta al trasporto pubblico invece qui si va al contrario. Negli ultimi anni non sono stati fatti investimenti, ma solo buoni bilanci. La situazione è critica".

"Siamo preoccupati - ha sottolineato Paolo Carrodano di Ugl - e vorremmo che l'affidamento del servizio fosse di quattro anni e mezzo. Per dare modo all'azienda di rinnovare il parco mezzi, ne abbiamo un disperato bisogno. Domani incontreremo la provincia".

" Questa situazione - Mario Bonafiglia delegato sindacale di Faisal - era nota già da tempo e ci ritroviamo a dicembre a dover affrontare un problema che è noto sin dall'inizio del 2018. I problemi così si accumulano. Ci chiediamo perché vengono trattenuti i fondi del Tpl? Oltretutto per una gara che ancora non è ancora nemmeno strutturato. Non è possibile proseguire con questa situazione e il pensiero va anche ai colleghi della Seal. Serve chiarezza e vogliamo capire cosa abbia intenzione di fare la Provincia".



Proprio questa mattina il sindaco della Spezia Perluigi Peracchini, in vista delle festività natalizie, si è recato in Atc cogliendo l'occasione per tranquillizzare i lavoratori.