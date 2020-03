"Traslochi di pazienti iniziati alle 18 e conclusi alle 3 di notte"

La Spezia - Sono sempre più complicati i rapporti tra i sindacati e la direzione aziendale di Asl 5. Nemmeno l'emergenza coronavirus è riuscita a migliorarli. Anzi, secondo Alessandra Guazzetti, Fp Cgil, Salvatore Currenti, Cisl Fp, e Massimo Bagaglia, Uil Fpl, l'atteggiamento dell'azienda sanitaria è peggiorato.



"Non stiamo ricevendo alcuna risposta alle nostre domande. In fatto di assunzioni siamo in attesa del trasferimento di 10 unità infermieristiche dall’Asl 4 Chiavarese da circa sei mesi, arriveranno 6 unità il 1° di aprile. Queste assunzioni sono le deroghe relative all’anno 2018. Le assenze dei pensionamenti, trasferimenti e licenziamenti sono anni che non vengono sostituite. Abbiamo avuto 6 licenziamenti di infermieri perché chiamati in modalità “straordinaria” in Toscana e assunti a tempo indeterminato. Asl 5 cosa risponde? Il solito, laconico: aspettiamo le direttive di Alisa".



Alle sigle non piace nemmeno la risposta che si sono sentiti dare quando hanno sollevato il tema della mancanza di Dispositivi di protezione individuale (Dpi), ovvero che non ci sono in tutta Italia.

"Andatelo a dire al personale che deve prestare assistenza a un Covid-19 positivo. Andate a spiegargli perché i camici previsti dai protocolli in Asl 5 non sono mai stati comprati, oppure perché le categorie meno a rischio possono fare subito il tampone mentre il personale sanitario deve aspettare di avere i sintomi. Spiegategli anche - sfidano i sindacati - perché il corso per la vestizione e svestizione è iniziato il giorno 16 marzo, dopo ventuno giorni dalla dichiarazione di emergenza sanitaria emanata dal Governatore Toti".



"In fatto di organizzazione in questi giorni abbiamo assistito all’improvvisazione quotidiana; nel giro di pochi giorni abbiamo visto pazienti positivi al Covid-19 essere trasferiti da un padiglione all’altro utilizzando ascensori che non sono mai stati sanificati. Abbiamo visto traslochi di pazienti iniziare alle 18 e terminare alle 3 del mattino.

Potremmo andare avanti all’infinito con questo tipo di denunce che quotidianamente cerchiamo di contrastare con la nostra professionalità, con la ricerca del dialogo e del confronto: ma adesso basta! Ora - sbottano Guazzetti, Currenti e Bagaglia - in gioco c’è la salute del personale sanitario e non, dei loro familiari e dei cittadini. Vogliamo una direzione generale di Asl 5 attiva, attenta, disponibile al dialogo e, sopratutto, interessata alla vita dei lavoratori e al territorio spezzino".