La Spezia - "Toti e Viale dateci l'ospedale". Questo il grido che si è levato questa mattina sotto al Comune della Spezia in occasione della mobilitazioni organizzata da associazioni, partiti politici. Il vento gelido non ha fermato i manifestanti, una cinquantina di persone, che all'arrivo del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla Spezia per la conferenza dei sindaci nel corso della quale illustrerà i piani per la sanità spezzina, e gli hanno gridato: "Toti, vai a casa".

Dall'alto di una seduta di Piazza Europa, Rino Tortorelli del Manifesto per la sanità ha gridato: "Toti e Viale dateci l'ospedale. I cittadini non si faranno prendere in giro. Questo piano straordinario è inutile. Questo presidio vuole contrastare il piano sanitario presentato a dicembre. La Regione si è sentita pressata dalla popolazione e per tamponare la situazione hanno fatto questo piano che di straordinario non ha nulla. I 15 milioni che hanno annunciato erano già previsti. E' ordinariamente inutile". Tra i presenti anche Donatella Del Turco del Movimento 5 Stelle, capogruppo pentastellato d'opposizione in consiglio comunale:"Siamo demoralizzati, questo piano non ci mette al pari delle altre Asl. Non vediamo una soluzione e una volontà seria di migliorare questa sanità. La priorità deve essere la garanzia delle cure, sistemare la vicenda oss e il nuovo ospedale".



"La giunta Toti copre l'incapacità di questa giunta - ha detto Jacopo Montefiori del Partito democratico -. Si cerca di cavalcare un momento in cui non c'è una grossa mobilitazione popolare sul tema della sanità. Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Fingono di non poter decidere". "Sono occasioni di incontro ma va ribadito - così Veruschka Fedi, segretario provinciale di Rifondazione comunista - che ci sono delle priorità per questa sanità e al momento sono ancora disattese". "La Spezia è il fanalino di coda della Sanità ligure - ha affermato Federica Pecunia di Italia viva, consigliere di opposizione -. Toti non contento ha fatto fallire il progetto del Felettino per il quale oggi farà la solita sterile propaganda. Non abbiamo la certezza che questo ospedale si farà. Il piano sanitario è vuoto". "In questi giorni - ha osservato Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia - i cittadini sono bombardati da annunci elettorali di questa giunta regionale in cui non compare il termine sanità. Mi sembra che tutti abbiano le idee poco chiare".