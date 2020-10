“Time to care”, un posto anche alla Spezia

La Spezia - Auser è tra le associazioni che si sono messe a disposizione per accogliere giovani che partecipano al Bando “Time to care”, rivolto a persone tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, anche per favorire lo scambio tra le generazioni. Si tratta, in particolare, di attività di consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, oppure assistenza da remoto, mediante contatti telefonici o servizi informativi per gli anziani. Dei quattro selezionati uno sarà destinato ad operare all'Auser della Spezia. La domanda va presentata, entro il 31 ottobre 2020, compilando il modulo scaricabile dal sito

http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/bando-time-to-care/ e allegando copia del documento di identità e curriculum. La domanda va inviata agli indirizzi mail auserliguria@pec.it e auserliguria@auserliguria.it. Per la selezione saranno valutati i titoli e le esperienze maturate e, attraverso un colloquio, le attitudini e la disponibilità a svolgere con impegno le attività rivolte agli anziani. I giovani “operatori” che verranno selezionati firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Auser Liguria e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali e copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Auser della Spezia, via Parma.