"Tetto non coibentato e infiltrazioni, serve più di un milione per l'ex Fitram"

La Spezia - Un metro e mezzo di distanza tra un posto e l'alto. Gel lavamani in bella vista e pronto per l'utilizzo. Come da dispositivo del dpcm anti coronavirus anche il Comune della Spezia si attrezza per le sedute di commissione.

Tra chi si dimentica e viene sollecitato a utilizzarlo, ieri sera, si è arrivati al tema centrale della commissione: cosa sta succedendo all'interno dell'ex deposito Fitram nel complesso della nuova biblioteca Beghi. A proporre il tema è stato il commissario Roberto Centi di Leali a Spezia al quale ha risposto l'assessore ai lavori Pubblici Luca Piaggi.

L'esposizione dell'assessore è stata più che chiara: "Per l'ex deposito Fitram serve un milione e mezzo per coibentare il tetto e sistemare gli impianti che mancano. E' per noi una gravosa eredità dal passato".

Le questioni poste da Centi, pensate ben prima del coronavirus come ha detto lui, si focalizzavano su un episodio particolare: "La struttura ha una serie di infiltrazioni e se ne è accorto un amico fotografo che ha subito anche danni ai suoi lavori. Questo è solo un momento ma anche la stampa ha riportato questa realtà in altre occasioni".

L'assessore Piaggi è dunque entrato nel dettaglio ricostruendo un po' la vita del plesso: "Di fatto abbiamo scoperto che fino al 2025 la struttura è vincolata con la destinazione d'uso ad eventi culturali. E ha questo problema di infiltrazioni perché non è vissuta e finita. Assieme a Regione Liguria abbiamo provato a ragionare sul cambio di destinazione d'uso ma in base quanto stabilito in passato e sui criteri di ricezione dei finanziamenti che ne hanno permesso la realizzazione non si possono fare cambiamenti. La spesa complessiva dell'adeguamento supera il milione di euro. Solo allo scadere di questo vincolo, chi ci sarà, potrà tornare a ragionarsi sopra. Noi abbiamo anche provato a rivolgerci alle realtà private ed economiche della città ma non si possono portare modifiche al vincolo originale fino, appunto alla scadenza. Parliamo di una struttura molto grande (1500 metri quadri, ndr) e onerosa da gestire".



L'ex Fitram, dunque, rimane "al palo" per il momento e l'assessore, con il contributo dell'ingerner Cannetti, ha fatto un punto della situazione sulla vecchia Beghi che in parte ha gli stessi problemi di infiltrazioni del plesso più grande e in futuro ospiterà l'Archivio comunale e le associazioni d'Arma. "Li il discorso è molto diverso - ha aggiunto Piaggi - abbiamo margine d'azione, siamo in appalto per alcuni lavori e per evitare il problema degli allagamenti del sottopasso abbiamo installato delle idrovore. E' chiaro che questo edifico da ristorare è molto più semplice da tutti i punti di vista".



In ultimo, sempre dal consigliere Centi, è stato fatto un passaggio sulla questione sala lettura. "In periodo d'esame - ha detto il commissario - gli studenti non trovano spazio. Che soluzioni ci sono all'orizzonte?".

"Siamo a conoscenza della carenza dei posti per le sale letture, ma con il progetto che prevede il recupero della Sala Romana all'interno della biblioteca Mazzini (CDS ne aveva parlato qui, ndr) - ha aggiunto l'assessore - potrebbe arrivare questa soluzione. Ma appunto siamo ancora alla fase iniziale".