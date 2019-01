'Testa o croce?', la campagna Uaar sulle obiezioni di coscienza

La Spezia - Approda anche dalle nostre parti, per iniziativa del circolo spezzino Uaar (Unione atei agnostici razionalisti), la campagna 'Testa o croce? Non affidarti al caso', che - in relazione alla presenza di medici obbiettori di coscienza - invita i cittadini a informarsi in merito alla trasparenza dei medici sulle obiezioni di coscienza in ambito sanitario.



"Il problema può anche riguardare tutti noi, uomini e donne, posti di fronte alle scelte di fine vita. Un medico che considera la vita un bene indisponibile, che appartiene a Dio, potrebbe non tenere conto delle nostre volontà se non siamo in condizione di esprimerle. Ma anche se fossimo in condizione di esprimerle potrebbe curarci secondo le proprie convinzioni morali e lasciarci soffrire inutilmente. È sempre bene ricordare che l’esaltazione della sofferenza è ancora oggi praticata nella Chiesa: il catechismo ritiene che soffrire sia un modo di “partecipare all’opera salvifica di Gesù”. Liberi di crederlo, ovviamente, ma liberi anche tutti i non cattolici di non seguirli lungo questa credenza. Anche perché sono sempre più numerosi i cittadini che ritengono che, di “sacro”, ci debba essere soltanto la propria autonomia sul proprio corpo. Non vogliamo in nessun modo mettere in discussione la competenza dei medici. Ma se andando dall’oculista non ci sono validi motivi per porsi dubbi in relazione alle sue credenze religiose, vi sono altre situazioni in cui è indispensabile prestare maggiore attenzione ai consigli che riceviamo (per esempio, in materia di contraccezione) e alle cure che ci propongono (che potrebbero rappresentare un accanimento terapeutico). Ed è pertanto ancora più importante scegliere con accortezza il medico in cui dobbiamo riporre la nostra fiducia. A cui consegniamo la nostra vita", spiega il coordinatore del circolo spezzino Cesare Bisleri.



Maxi manifesti della campagna Uaar si trovano alla Spezia (in via Fieschi e in Via Lunigiana), lungo l'Aurelia a Sarzana e uno a Fosdinovo, oltre a decine di poster distribuiti in tutto il territorio provinciale.