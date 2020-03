"Test sierologici siano gratuiti per tutti e necessario sistema informativo per parenti ricoverati"

La Spezia - “Lasciando a tempi migliori le valutazioni sulla questione privato/pubblico e su quanto il sistema sanitario privato possa aver contribuito all’attuale emergenza, ci rallegriamo della notizia che gli operatori sanitari potranno effettuare i test sierologici gratuitamente e presso gli ambulatori privati”.E' quanto si legge in una nota di Cittadinanzattiva Liguria onlus a firma del segretario regionale Mauro Santucci che prosegue: QCi sorprende invece che i costi di tali test – ove prescritti dal medico – debbano gravare sulle tasche di tutti gli altri cittadini, molti dei quali in ristrettezze economiche derivanti dalla sospensione delle attività (in particolare autonomi e artigiani). Come abbiamo più volte sostenuto – e non da soli, vedasi la Relazione della Procura della Corte dei Conti del luglio 2019 – i cittadini liguri hanno pagato pesantemente, negli anni e con i ticket, un servizio sanitario non all’altezza dei costi. Abbiamo già pagato, quindi, anche per le attuali necessità ! Pertanto, riteniamo indispensabile e giusto che la Regione debba garantire i test sierologici gratuiti a tutti i cittadini che ne necessitano, previa la prescrizione medica”.



“E’ anche necessario – prosegue la nota -, stante la opportuna limitazione di accesso dei parenti presso i reparti ospedalieri, che tutte le ASL attivino un sistema informativo sullo stato di salute dei ricoverati a favore appunto dei loro parenti. Non si tratta di procedura impossibile. Basta “copiare” ciò che e’ stato già fatto, su proposta di Cittadinanzattiva Sicilia, presso il Policlinico Gaetano Martino di Messina, ove, previa registrazione di un solo parente al sistema informatico aziendale, la struttura messinese invia per mail al richiedente gli aggiornamenti sullo stato di salute del congiunto ricoverato”.