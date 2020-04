"Test prima dell'imbarco e mascherine per tutti"

La Spezia - Misurazione della temperatura e poi la classica anamnesi per capire se siano emersi sintomi assimilabili all'infezione da Covid-19 negli ultimi tempi. Questo prevede ad oggi il protocollo per i marinai che si presentano nelle basi navali della Marina Militare pronti ad un nuovo imbarco. Un protocollo troppo striminzito per il Cocer Marina, che fa proprie "le preoccupazioni del personale imbarcato sulle unità navali che entro poche ore salperanno per fare una essenziale attività operativa che non vogliamo mettere in discussione". Così recita una nota sottoscritta dal maresciallo Antonio Ciavarelli, i capi di seconda classe Massimiliano Maraglino e Vito Alò e i sottocapi Sergio Saverio Belviso e Francesco Carlucci.

"Secondo la Squadra Navale queste sono le condizioni necessarie e sufficienti affinché gli equipaggi affrontino l’attività operativa in mare - si legge -. Noi della rappresentanza ci chiediamo se tutto questo sia di buon senso alla luce del fatto che a bordo delle unita navali non è possibile mantenere una distanza minima per evitare gli assembramenti di persone nei luoghi di vita di bordo se non per pochissimi momenti della giornata".



Una Fremm, le unità utilizzate per le missioni più lontane, ha circa 150 persone di equipaggio, ma una classe Orizzonte arriva fino a duecento imbarcati. Decisamente più spaziose delle navi di generazione precedente, ma la vita in mare obbliga a contatti ravvicinati oggi come cinque secoli fa. "Ci sono momenti in cui le attività in navigazione diventano anche serrate, come quelle di plancia, esercitazioni antincendio, cucine, operazioni di ormeggio e disormeggio in porto - si sottolinea nel documento -. Sarebbe un dramma per tutto il personale se ci fosse un contagiato a bordo della nave tra una settimana o forse due e non solo per loro, ma anche per le famiglie e l'Italia intera". Ha fatto scalpore a marzo il caso della USS Roosevelt, portaerei della US Navy con centinaia di positivi a bordo e il comandante sollevato dall'incarico per ave reso pubblico il problema.



Molte marine mondiali si stanno attrezzando per evitare incidenti simili, con conseguenze sanitarie sugli equipaggi di difficile gestione soprattutto in caso di lunghe navigazioni. La Royal Navy ha rimandato la partenza della HMS Queen Elizabeth per testare tutti i componenti della nave più moderna della flotta. E si tratta comunque di unità con postazioni di terapia intensiva a bordo, quindi in grado di somministrare cure avanzate in caso di emergenza. "Non si tratta di pensare al dopo ed alle immunità per chi effettivamente mette il personale in condizione di operare in sicurezza, ma di trovare risposte prima - sottolinea il Cocer Marina -. Gli equipaggi della Marina Militare sono pronti a difendere gli interessi nazionali ma il governo e i vertici della Difesa devono intervenire dettando le regole affinché sia garantita la sicurezza sanitaria del personale impiegato sulle navi militari". La richiesta quindi è innanzitutto di distribuire dispositivi di sicurezza individuale: "Mascherine da indossare per tutta la durata della navigazione ogni giorno, ma soprattutto che vengano sottoposti al tampone prima della partenza".