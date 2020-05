"Tavoli su Morin e giardini per i locali del centro penalizzati"

La Spezia - "Non sono laureata in economia ma mi è venuta un'idea che mi piacerebbe fosse sottoposta a chi poi prende le decisioni". L'abbiamo conosciuta con un volentoroso gruppo di giovanissimi come esponente della associazione ambientalista Blue Life, che negli ultimi anni è stata protagonista di una serie di iniziative di raccolta dei rifiuti nelle spiagge del Golfo della Spezia, ma questa volta Ginevra Masciullo ci tiene a precisare di parlare da singola cittadina che legge quotidianamente la situazione e le difficoltà di tutte le categorie, specificatamente di quelle che stanno cercando di salvare l'estate, il periodo dell'anno in cui, generalmente, costruiscono il loro "tesoretto" annuale, per poi affrontare l'inverno con minor paure. L'idea è on air: "Ho pensato che molti locali del centro sono chiaramente penalizzati dalle misure imposte, specialmente se non possono utilizzare facilmente il suolo pubblico e quindi tenere un numero di tavoli che faccia quadrare i conti" - questa la premessa di Ginevra che getta sul tavolo una questione antica ma ancora assolutamente attuale: "La passeggiata Morin, così come la zona del palco della musica, sono spazi grandi, all'aperto, arieggiati e centrali. Se i ristoranti del centro storico, impossibilitati ad avere lo stesso numero di coperti a causa delle nuove regole, si mettessero d'accordo per garantire un bel numero di tavoli ben distanziati nelle zone sopra indicate, potrebbero poi offrire un servizio di consegna cibo da consumare alla passeggiata Morin o ai giardini".



Una suggestione, quella di Ginevra, che aggiunge anche altri aspetti più pratici: "Di certo, bisognerebbe garantire la possibilità di disinfettare sedute e tavoli dopo l'uso, ma considerando le casse integrazione, credo non sarà difficile trovare lavoratori disposti a svolgere questo compito, con mezzi giusti e ben organizzati. Anziché pagare il coperto sul posto essenzialmente si pagherebbe la consegna dai ristoranti alla Morin o alla zona palco della musica. In questo modo si renderebbe più vivo il centro e sarebbe una via per dare lavoro a tanti rimasti disoccupati, per esempio i molti camerieri che rischiano di essere lasciati a casa anche per la stagione. Si darebbe lavoro anche ad altri: una percentuale di vendita sarebbe investita in una ditta che disinfetta la zona, sistema i tavoli, mantiene la sicurezza. E sarebbe facile gestire la raccolta differenziata con bidoni grandi e un luogo di raccolta vicino. In più si potrebbe creare un'atmosfera carina dando la possibilità a band locali di suonare in zona tavoli: una sorta di festival/sagra a distanza di sicurezza per un'estate che merita comunque di essere vissuta".