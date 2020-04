"Tamponi e test sierologici anche per tutto personale sanitario"

I sindacati chiedono che oltre a medici ed infermieri, tocchi anche a oss e personale per le pulizie: "Vanno fatti a tutti, casi positivi tra il personale sono in aumento".

La Spezia - “I tamponi e i test sierologici devono essere effettuati anche alle Oss, al personale per le pulizie, all’ausiliariato ed a quello dell’indotto, non solo a medici ed infermieri. Oltre che essere una discriminazione inaccettabile, è sbagliato dal punto di vista sanitario, perché Oss ed il resto dei lavoratori sono esposti al contagio e possono diffondere il virus.” Così Cgil, Cisl, Uil e Confsal che continuano: "Tutto l'ambiente ospedaliero è a forte rischio, essendo stato deciso di non fare l'ospedale “pulito” e quello Covid. I lavoratori della sanità operano quotidianamente in spazi potenzialmente infetti, sono a contatto con pazienti sospetti e contagiati, tanto è vero che i casi positivi tra il personale sono in aumento. Quindi i tampone e test sierologici vanno fatti a tutti, per avere un tracciamento più attendibile possibile sull'andamento del virus, evitare nuovi contagi ed intervenire correttamente sul personale che si rivelasse positivo al Covid-19.”