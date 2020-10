"Su caduti, infortuni e malati sul lavoro politica deve aumentare i controlli"

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato alla 70° Giornata internazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ponendo una corona di alloro al Monumento ai Caduti sul Lavoro con il Presidente territoriale della Spezia di ANMIL, Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro Roberto Messini e la dott.ssa Roberta Carpanese in rappresentanza della Prefettura della Spezia.



“La politica sul tema dei caduti, infortuni e malati sul lavoro può fare due cose: aumentare i controlli per la sicurezza sul lavoro e fare prevenzione con la formazione e l’informazione – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Una sensibilizzazione dei rischi che si potrebbero avere sul luogo di lavoro che deve essere fatta sia verso i lavoratori sia verso gli imprenditori e che comprende non solo il lavoro stesso ma anche l’andare a lavorare e la fase della vita successiva al lavoro, perché bisogna adottare tutte le precauzioni per la propria salute. L’altro tema è appunto quello dei controlli: senza controlli non si avrà mai la certezza soprattutto in certi ambiti della sicurezza. Giornate come queste sono fondamentali proprio per la sensibilizzazione sul tema e di grande conforto per le famiglie che hanno vittime sul lavoro. A loro vorrei esprimere tutta la mia vicinanza a nome della Città, a tutte quelle famiglie che hanno caduti o malati e a tutti quei lavoratori che soffrono per malattie professionali”