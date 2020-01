"Su Enel a Roma hanno preferito bypassare la volontà di una città"

La Spezia - Non tardano ad arrivare le reazioni all'articolo pubblicato ieri da CDS sul probabile assetto futuro dell'area della centrale Enel (leggi qui). Più della metà della superficie a disposizione, secondo quanto presentato da Enel nel corso di una riunione che si è svolta in Confindustria, verrebbe occupata dall'impianto a ciclo combinato a turbogas, dai pannelli fotovoltaici e dalle strutture di stoccaggio dell'energia, mentre un'altra parte di 9 ettari andrebbe verso la riambientalizzazione con la realizzazione di un laghetto e solamente una quantità di terreno compresa tra i 7 e i 10 ettari sarebbe messa a disposizione di attività produttive collaterali all'hub energetico proposto da Enel al ministero.



"L’articolo di CDS che ha svelato in esclusiva l’idea di Enel di riconversione dell’impianto a carbone verso la centrale a turbogas - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - è la prova provata che il governo giallorosso sostenuto da Pd, Leu, Italia viva e Cinque stelle ha già deciso il destino di Vallegrande. Un destino a turbogas. Nonostante la variante al Puc relativa alle aree Enel prima deliberata dalla mia giunta e poi approvata all’unanimità dal consiglio comunale spezzino che di fatto impediva ad Enel di avere carta bianca sul nostro territorio, il governo guidato dalla sinistra ha preferito non ascoltarci. E’ ormai chiaro che da Roma abbiano preferito bypassare completamente la volontà di una città intera che ha detto no al progetto del turbogas, confermando un piano energetico nazionale che, ancora una volta, punta anche sulla centrale Eugenio Montale".



Il primo cittadino prosegue: "Tutta la pantomima della sinistra locale e regionale è stata una chiara perdita di tempo e una presa in giro per i cittadini: per mesi e mesi hanno provato a scaricare il barile su Comune e Regione perché in opposizione, mentre da Roma Pd, Leu e Italia viva hanno scelto per La Spezia il turbogas. Per quanto mi riguarda, continueremo a ribadire in tutte le sedi opportune il nostro no al progetto così come presentato da Enel, esattamente come abbiamo sempre fatto, e ognuno poi si prenderà la propria responsabilità. E’ semplicemente inaccettabile che nella nostra città si brucino 3 milioni di metri cubi al giorno di gas e con un occupazione di 30 posti di lavoro al massimo. Mi auguro pertanto che i partiti di opposizione locali e regionali si prendano le loro responsabilità per tutte le parole al vento spese in questi mesi, perché dovranno risponderne ai cittadini".