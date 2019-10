"Stop al commercio di armi con la Turchia", associazioni al fianco del popolo curdo

La Spezia - ARCI, ANPI, CGIL e Rete Italiana per il disarmo a margine del presidio di questa mattina a sostegno del popolo Curdo, sono stati ricevuti dal Vicario Prefettizio al quale è stato consegnato il comunicato sottoscritto dalle tre associazioni.

Gli organizzatori hanno espresso al Prefetto la gravissima preoccupazione per il massacro che si sta compiendo nei confronti del popolo curdo, richiamandosi integralmente alle parole di condanna dell'offensiva Turca che il Presidente Mattarella ha espresso al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Hanno quindi chiesto al Governo italiano di insistere presso le istituzioni internazionali affinché si imponga alla Turchia di cessare immediatamente le ostilità, si deliberino le sanzioni economiche più gravi nei confronti dei turchi e si arresti il processo di annessione della Turchia all'Europa. Ma non solo, gli organizzatori hanno anche chiesto l'immediata interruzione di qualsiasi commercio di armi con i turchi, visto che una recentissima inchiesta di Repubblica ha evidenziato che mitragliere ed altri armi sono in partenza per la Turchia e presumibilmente verranno utilizzate contro i Curdi.