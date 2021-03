"Stop Astrazeneca ha creato ansia nei pazienti ma siamo pronti a ripartire"

La Spezia - Dopo il via libera da parte di Ema lunedì ripartirà anche in Liguria e nella nostra provincia la somministrazione di vaccino AstraZeneca interrotta inaspettatamente lunedì dopo la decisione assunta da Aifa. “Stiamo aspettando le ultime disposizioni da parte della Regione – spiega a CdS Maria Pia Ferrara, segretaria della Federazione dei medici di medicina generale della Spezia – sono stati migliorati alcuni aspetti organizzativi e siamo pronti a ripartire da lunedì nelle sedi già preventivate (La Spezia, Sarzana, Levanto e Brugnato) alle quali dai prossimi giorni si aggiungerà anche Follo. Indubbiamente quanto accaduto in questi giorni – prosegue – ha creato molta ansia fra i pazienti che, in alcuni casi, ci hanno ripensato oppure stanno ancora valutando cosa fare. Noi continuiamo a sostenere che sono i dati scientifici che parlano, sono state fatte attente valutazioni e siamo convinti che il vaccino AstraZeneca non vada demonizzato. Ricordo – aggiunge Ferrari – che noi non ci occuperemo delle prenotazioni per le vaccinazioni dei pazienti 75-79 anni, gli interessati non dovranno rivolgersi al medico di famiglia ma contattare il numero verde (800 938 883), accedere al portale dedicato oppure recarsi al Cup”.



“Per noi è stato un anno difficile – afferma ancora – e continua ad esserlo perché quotidianamente lavoriamo in condizioni complicate visto che dobbiamo gestire le vaccinazioni, i pazienti Covid a domicilio, i tamponi negli ambulatori e ovviamente seguire i pazienti con altre patologie che in questi dodici mesi non si sono fermate. Ci siamo dovuti abituare a ritmi nuovi e ai tempi imposti dalle norme di sicurezza”.

In merito infine alle “zone carenti” appena segnalate, come da prassi, da Asl5 a Regione Liguria per i prossimi mesi Ferrara conclude: “Contrariamente ad altri luoghi della regione in cui ci sono carenze, nel nostro territorio i medici di medicina generale ci sono, al netto dei pensionamenti già segnalati nel documento. Il vero problema riguarda la programmazione statale e regionale, abbiamo la necessità di avere specialisti nelle classi mediche e più borse per il corso di formazione di medicina generale”.

Nello specifico pensionamenti e zone primarie riguarderanno i comuni della Spezia, Arcola, Castelnuovo Magra, Beverino e Vernazza mentre i turni interesseranno Pediatria Libera scelta, Continuità Assistenziale e Casa circondariale e infine un turno di emergenza sanitaria presso il 118.