"Stiamo lavorando per il trasferimento di Speziarisorse in Via Lamarmora"

Il sindaco Peracchini a Speziarisorse per gli auguri natalizi

La Spezia - Questa mattina, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto visita alla sede di Speziarisorse unendosi al Presidente Anna Rosa Caruso e all'amministratore delegato Andrea Natale ai consueti auguri di Natale ai dipendenti.



“Il mio primo augurio è che questo sia il penultimo Natale che faremo in questa sede, perchè stiamo lavorando per il vostro trasferimento in Via Lamarmora insieme a Atc Mobilità e Parcheggi, dove ad oggi è collocato il Corpo di Polizia Municipale del Comune della Spezia. Nell’intenzione dell’Amministrazione, infatti, c’è la volontà di concentrare in un unico punto i servizi erogati dalle due società per la cittadinanza, oltre che a un efficientamento del vostro luogo di lavoro – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – Oggi sono qui anche per esprimervi il mio più sentito ringraziamento per il vostro lavoro per come portate avanti questa società: ancora di più, Speziarisorse avrà senso di esistere finché voi sarete protagonisti come lo siete stati in questi anni. ”