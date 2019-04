“Stars and Vip show” al Civico una serata benefica

Ospiti d'onore per la serata Enrico Beruschi e Beppe Altissimi, Pietruccio dei Dik Dik, Pino D'Isola e salirà sul palco Sandro Giacobbe per ritirare il premio “Artista dell'Anno Cristoforo Colombo”.

La Spezia - Venerdì 26 aprile Roberta Zanfranceschi, volto noto delle reti Mediaset, sarà la presentatrice della serata benefica “Stars and Vip show” organizzata dall' Artistic Development Association in collaborazione con la locale sezione della Unione Nazionale Scrittori e Artisti. La serata avrà luogo dalle 21 al Teatro Civico della Spezia e saranno ospiti d' onore per la serata Enrico Beruschi e Beppe Altissimi, Pietruccio dei Dik Dik, Pino D'Isola e salirà sul palco Sandro Giacobbe per ritirare l' ambito premio “Artista dell'Anno Cristoforo Colombo”. Oltre trenta gli ospiti selezionati per questa serata dall' Italia e dall'estero: cantanti, attori, comici e scrittori, tutti raccolti per una serata di beneficenza, il cui incasso sarà devoluto all' assessorato alle politiche sociali del Comune della Spezia, guidato dall'assessore Giulia Giorgi.



Artisti da tutto il mondo dal' Ucraina la brava Marianna Altalena, dalla Spagna l' attore Luis Fernandez de Eribe ed il cantante Luis Corcoles, dalle Filippine la voce tutta Italia come Riccardo Moraca e il cabarettista Massimo Morselli, o l'attore cinematografico Alberto Petrolini infine una compagine artisti che “giocano in casa” fra i quali Sara Grimaldi, Francesco Tartarini, Daniele Orsini, Stefal Damiani ed il veterano dei cantanti spezzini Tony Cazzato.



Nell' ambito della serata anche tanti giovanissimi, i finalisti del premio Menerva per i nuovi talenti e le nuove espressioni artistiche, il cui vincitore sarà ospite ad un'importante trasmissione di VideoStar e la bellezza sarà protagonista della “passerella” della stupefacente Maristella MerlePerle che abbiamo ascoltato più folte come ospite della trasmissione Forum, dagli Usa la bellissima Rebecca Goethe, ma anche artisti de ragazze di Miss Granari.Una serata fra bellezza, bravura, talento ma soprattutto fra amici per porgere una mano a chi ne ha bisogno. Il biglietto è in prevendita al costo di 10 Euro presso il botteghino del Teatro Civico.