“Spring Sale”, sconti dal 20 al 40 per cento in centro e a Migliarina

Nuova iniziativa promozionale promossa dall'amministrazione per dare una mano al commercio, che sta attraversando un momento di grande difficoltà, anche a causa del maltempo.

La Spezia - Per offrire al commercio cittadino la possibilità di prendere una boccata d'ossigeno nel bel mezzo di un momento difficile, l'amministrazione comunale ha lanciato agli operatori la proposta di svolgere “Spring Sale, una nuova iniziativa promozionale. Dal 22 al 26 maggio le attività commerciali che aderiscono potranno vendere la merce applicando sconti dal 20 al 40 per cento del prezzo di listino.



"Abbiamo raccolto l'interesse dei tre principali Civ della città e di una cinquantina di negozi, le cui attività avranno la possibilità di praticare prezzi particolari. Si tratta di una sorta di periodo di presaldo per rallegrare questo maggio che ha regalato ben poche soddisfazioni al comparto, anche a causa di una situazione climatica negativa. E' anche così - ha spiegato l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - che l'amministrazione intende sostenere i negozianti del centro".



"Dobbiamo sfruttare tutte le possibilità - ha proseguito il sindaco Pierluigi Peracchini - per dare una mano al nostro commercio, ma anche per per offrire qualcosa di particolare per chi visita la nostra città. Saper fare squadra, in questo caso, è anche un modo per contrastare la digitalizzazione del commercio e per valorizzare i nostri centri storici".



Soddisfati i portavoce dei tre Civ. "Siamo felici di poter aderire a questa iniziativa - ha commentato Simone Vezzoni, del Civ Spezia in centro - che ha suscitato immediato interesse perché in questo momento si tratta di una operazione di stimolo necessaria, verso i consumatori abituali e verso i turisti".

"Il momento è davvero particolare, la crisi e il meteo stanno colpendo duro", ha aggiunto Marco Stefanelli, del Civ Migliarina, mentre Corrado Spadaccini, del Civ Mac, si è detto contento per "questa prima iniziativa, alla quale prenderà parte la maggioranza dei negozi che si trovano a corona di Piazza Cavour".



“Spring Sale” è dunque una misura a sostegno delle attività commerciali del centro storico e delle periferie della città da anni particolarmente in affanno a causa della crisi del settore e del proliferare di nuove forme di vendita. Con l’inizio della bella stagione primaverile e l’avvio della stagione turistica l’assessorato al Commercio ha studiato nuove e specifiche iniziative per incentivare il commercio anche grazie al coinvolgimento dei Civ e dei Comitati attivi sul territorio. Sono stati organizzati una serie di incontri tra Comune e Civ durante i quali si è ribadita la necessità di effettuare eventi ed iniziative a sostegno delle attività commerciali e da qui è nata l’idea di “Spring Sale”.

Dopo il parere favorevole della associazioni di categoria hanno aderito al “Spring Sale – 5 giorni che non capitano tutti i giorni” i tre Civ principali.