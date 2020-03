“Sportello di ascolto e consulenza sociale” per gli utenti Inail e i loro familiari

La Spezia - Arricchire l’offerta di servizi socio educativi Inail con uno spazio riservato alle persone disabili da lavoro e ai loro familiari dedicato ad ascoltare i timori, le sensazioni, le fragilità legate, nel contesto attuale, al dover restare in casa, con una particolare attenzione per quanti vivono la fase attuale in isolamento;

Utilizzare, al contempo, le opportunità di contatto e assistenza date dalla rete per offrire supporto e vicinanza in attesa di ritornare alle attività da svolgere “in presenza”, una volta conclusa l’emergenza.

Questo il senso dello "sportello sociale di ascolto giornaliero”, attivo telefonicamente o via Skype dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, per le persone disabili da lavoro e dei loro familiari, assistite dalle sedi Inail della Liguria.

Alla base dell’iniziativa - promossa dai funzionari socio educativi liguri - la consapevolezza che il distanziamento sociale motivato dal contenimento del contagio da virus Covid-19 impatta in modo sensibilmente maggiore sulle persone con disabilità che vedono restringersi gli spazi per la socialità, le relazioni e, quindi, di fatto limitate le condizioni di autonomia conquistate con tanto impegno e sacrifici.

Un tassello che si aggiunge all’impegno che l’Istituto sta portando avanti a favore delle persone affidate alla Sua tutela in ambito regionale e provinciale.



“In questo momento di emergenza globale – le parole del sirettore reggente della sede della Spezia Giovanni Lorenzini - Inail è impegnate a garantire la massima collaborazione possibile a quanti operano in prima linea e a non retrocedere sul piano dei servizi all’utenza. I nostri centri medico legali sono operativi in supporto al SSN nell’erogazione delle prestazioni a favore di infortunati e tecnopatici anche sopperendo, se del caso, a servizi altrimenti non disponibili. Sul piano assicurativo è garantita la continuità di tutte le attività abituali sia nei confronti delle aziende che dei lavoratori altresì mantenendo il contatto con l’utenza attraverso canali come il Call center, Inail Risponde o la posta elettronica delle sedi. Da ultimo il legislatore ci ha affidato l’importante compito di validazione straordinaria dei DPI per cui è stato attivato uno specifico pool a livello nazionale. Lo sportello di ascolto e consulenza è un ulteriore tassello che si unisce alla vasta gamma di tutele che siamo chiamati ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie tanto più imprescindibili in questi giorni”.