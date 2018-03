"Spiazzo largo e pochi guardoni". La guida web per andare in camporella

Un sito spagnolo per condividere informazioni sull'amore automobilistico. Da Canarbino a Arcola, le prime recensioni.

La Spezia - Il cicerone dell'andar per camporella, dove scambiarsi opinioni e suggerimenti in modo del tutto anonimo. Nasce la guida online per l'amore automobilistico, declinato non come passione per le quattro ruote quanto più per i sedili, soprattutto se ribaltabili. Si chiama Trovacamporella.com e in Spagna, da dove è partita l'idea e dove si contano più di diecimila luoghi recensiti, è già uno strumento piuttosto conosciuto. In Italia invece siamo agli esordi, ma la mappa si sta rapidamente popolando.

Un'occhiata all'area spezzina basta a capire che c'è chi predilige la natura e chi invece la comodità della vicinanza alle grandi vie di comunicazioni. Il Forte Canarbino per esempio è citato per "le mura del forte militare, dismesso da decenni dove ora si pratica il tiro a segno"; il luogo per appartarsi è uno spiazzo; "sull'esterno ci sono parecchie piazzole in mezzo al verde dove è possibile appartarsi in macchina". Ultimo avvertimento: "saltuaria presenza di guardoni".



C'è invece chi si accontenta del parchieggio di fronte ad Arcola Petrolifera, a due passi dall'Aurelia, ma certamente meno romantico. Il vantaggio secondo la recensione è che è "impossibile sbagliarsi, è l'unico piazzale". A quanto pare non tutti arrivano già muniti di partner al luogo indicato. A Santo Stefano Magra, tra il fiume e la ferrovia ecco che "nelle belle giornate, mattina e primo pomeriggio, nel parcheggio sul fiume e tra i cespugli capitano incontri piacevoli", assicura una nota.



Mancano del tutto luoghi storici in cui generazioni hanno cercato un po' di privacy, soprattutto attorno al capoluogo. E così la Litoranea per le Cinque Terre e le sue aree di sosta, frequentatissime, non vengono neanche citate come tante altre zone collinari che da sempre sono meta di giovani coppie. Nel caso poi arrivi una recensione non gradita - magari perché troppo vicina a casa propria - tra le opzioni, proprio accanto alle indicazioni stradali, c'è quella di richiedere la cancellazione della voce.