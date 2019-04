"Spezia non fu fondata in un giorno e non è solo la città dell'arsenale"

Il sindaco nella chiesa di Piazza Brin per le celebrazioni della fondazion della città.

La Spezia - Di certo quel Primo aprile 1343 fu un giorno cruciale nella storia della città che è venuta dopo. Alla piccola realtà dell’estremo levante fu concesso infatti il titolo di podesteria, staccandola così dal borgo di Carpena, che dall’alto dominava l’area sottostante, 676 anni fa. A livello religioso era il santuario di Marinasco settecento anni fa il punto di riferimento per quel lembo di Liguria. Ma Spezia città di Maria, lo diranno in seguito i toponimi delle varie chiese sparse soprattutto nella zona occidentale.



Non è un caso che la messa officiata si svolga proprio in Piazza Brin alla presenza del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. “La data di oggi - parla il sindaco Pierluigi Peracchini riavvolgendo il nastro della storia - dimostra che anche Spezia non è stata fondata in un giorno. E che non è soltanto la città dell’Arsenale. Qui Niccolò Fieschi volle costruire il suo sogno indipendentista, spezzato quasi immediatamente dai Doria...” Un veloce transito fino ai giorni nostri davanti ad autorità civili, dai deputati Gagliardi e Viviani al presidente del consiglio comunale Guerri, a quelle militari, ma anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza, prima della celebrazione del Vescovo.



F.L