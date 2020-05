"Spezia miglior provincia ligure per contagiati, grazie a responsabilità cittadini"

La Spezia - La fine del lockdown non è la conclusione della pandemia. Lo abbiamo scritto a chiare lettere nell'editoriale che ha chiuso la prima e aperto la fase 2 dell'emergenza dopo il monitoraggio eseguito da Cds nel weekend appena trascorso, pieno di sole e di tanta, tantissima gente in giro. Senza voler indicare colpevoli, abbiamo però cercato di mettere in guardia tutti, cittadini e politica, che un buon lavoro di contenimento (distanziamento, controllo del territorio, disciplina sociale) fatto fino ad oggi può finire dritto nella spazzatura se in questo nuovo e più complicato momento dell'emergenza, dimenticassimo che cos'è un virus, come si destreggia fra un corpo e un altro, ricordando che ancora non v'è una cura certa (anzi i virilogi se la danno di santa ragione, fra medicinali impronunciabili e la cura al plasma che sembra invece fare la differenza), nè un vaccino. Da qui, secondo noi, la necessità di un articolo (per chi se lo fosse perso) che richiamasse tutti alla responsabilità. Perché la fase 1 seppur dura e distopica aveva regole più chiare sul cosa poter fare e come farlo, rispetto ad una fase 2 dove quasi tutto è possibile e le regole diventano pratiche di autodisciplina.



Questa mattina il sindaco ha, dapprima ricevuto le proposte delle minoranze per il cosiddetto contingentamento di Piazza Cavour (che deve lavorare, ci mancherebbe, e che è stato cuore pulsante anche nei giorni più bui), poi firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso senza mascherine indossate nella piazza. E poi una serie di considerazioni su quella che è stata la fase 1, conclusa ufficialmente ieri ma in Liguria già superata da una settimana, con le ordinanze regionali e comunali che aprivano un po' di più alle uscite, in solitaria e non di gruppo: "La fine del lockdown non è la fine dell’epidemia, questo deve essere ben chiaro per non cadere nel rischio di ritrovarci al punto di partenza – esordisce così il sindaco, introducendo la fase due – e il 4 maggio segna l’inizio della convivenza con il coronavirus, nella piena consapevolezza che sebbene non sia stato ancora debellato, la curva epidemiologica in discesa ci incoraggia alla ripartenza dell’Italia, con prudenza e responsabilità". Peracchini ricorda che Regione Liguria, "forte delle esperienze di prevenzione meteorologica maturate in questi anni, ha attuato la stessa strategia di prevenzione per affrontare il contenimento del coronavirus non appena i primi casi si sono manifestati sul territorio. Una reazione così immediata alla diffusione del virus, in netto anticipo rispetto alle misure nazionali, ha consentito che si potessero allargare prima le maglie delle restrizioni rispetto al resto dell’Italia".



L'analisi si sposta al locale e ai numeri della provincia spezzina: "Dalla fotografia scattata dalla Protezione Civile siamo la città migliore in tutta la Liguria per il minor numero di contagiati: La Spezia, infatti, ha circa 1 contagiato ogni 260 persone mentre Genova ne ha uno ogni 174, Savona uno ogni 219 e Imperia uno ogni 156. Questi dati sono il risultato del grande senso di responsabilità dei cittadini unito alla conferma della coerenza delle norme di comportamento per le quali il Comune ha esercitato funzione di supporto alle decisioni del Governo in accordo con le Regioni. Questa fotografia ci incoraggia soprattutto a programmare una ripartenza in sicurezza con lo stesso senso civico che non è mai mancato negli spezzini e ai quali vorrei rivolgere un sentito ringraziamento per la loro pazienza e il loro spirito di collaborazione dimostrato in questa lunga e sofferta quarantena. Dobbiamo continuare sulla stessa strada, ripartendo insieme e mantenendo quelle buone abitudini maturate, come quella, ad esempio, del distanziamento sociale".



Infine l'invito all'esecutivo: "I territori hanno dimostrato di aver avuto fiducia nelle istituzioni, seguendo con rigore le norme che hanno fortemente limitato le libertà individuali come mai era accaduto nella storia della Repubblica Italiana. Credo che la stessa fiducia il Governo debba restituirla con un atto di coraggio nei confronti dei territori che non possono essere lasciati soli. Per questo, chiedo a gran voce a tutti i parlamentari che sostengono il Governo di impegnarlo nel destinare risorse agli Enti Locali e la massima collaborazione affinché quanto prima venga licenziato il cosiddetto “decreto aprile” a sostegno dei Comuni e di tutti i cittadini. Dinnanzi a questa emergenza sanitaria epocale, abbiamo doverosamente dato a tutta la politica di governo il legittimo beneficio del tempo riconoscendo l’eccezionalità del momento, ma adesso non possiamo più permetterci di navigare a vista, con il rischio che la sofferenza dei cittadini si trasformi in frustrazione. I cittadini spezzini, come tutti gli italiani, hanno dimostrato abnegazione e determinazione, la Politica non può permettersi di deluderli".