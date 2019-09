"Spezia è il capoluogo ligure con la Tari più leggera"

La Spezia - “Non si rivoluziona facendo le rivoluzioni, ma portando soluzioni”. Parola di Kristopher Casati, assessore all'ambiente del Comune della Spezia. Una concezione del tutto in linea con l'alveo moderato nel quale affonda le radici la cultura politica dell'ex vice sindaco follese. L'argomento di cui parla Casati? Gestione dei rifiuti e relativa tassa, la famosa Tari. “Se una famiglia di cinque persone alla Spezia paga 246€ per la tassa rifiuti, mentre nella provincia di Imperia addirittura 472€, il 91.7 per cento in più, non è stata una magia né ci siamo affidati all’arte dell’improvvisazione, ma si tratta di un progetto studiato nei minimi dettagli e dettato da consapevoli ed adeguate scelte politiche che ha rivoluzionato il nostro scenario ambientale”.



E l'esponente Popolare non esita a snocciolare i risultati in materia ottenuti dal capoluogo. “Un sistema di raccolta efficiente, flessibile ed equo. Il 76.6 per cento di rifiuti raccolti in maniera differenziata. Le bollette meno care di tutti i capoluoghi della Liguria”, scrive Casati. Che posta anche una tabella riportante una serie di casi tipo e relativa Tari alla Spezia, a Genova, a Savona e a Imperia. Ad esempio (valori arrotondati, a fine articola la tabella con i decimali), un residente in un appartamento da 50 metri quadrati nel capoluogo levantino paga 110 euro di Tari 2019; nella Superba 132; a Savona 140; a Imperia 124. Questi i valori per una coppia che vive in 60 metri: 159 (Sp), 225 (Ge), 233 (Sv) e 222 (Im). Terzetto in 70 metri: 188, 294, 285 e 296. Quattro anime in 80 metri: 246, 435, 423 e 472. Cinque persone in 90 metri: 246, 435, 423 e 472. Sei o più persone in 100 metri: 276, 496, 495 e 496. La morale è che in media come Tari, rispetto alla Spezia, a Genova si paga il 55 per cento in più, a Savona il 57 e a Imperia il 59.