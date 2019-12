"Spezia è il Ponte Morandi della sanità ligure"

La Spezia - Un fronte comune tra partiti e associazioni per affrontare i temi della sanità spezzina. E' quello che è sorto nelle ultime settimane tra le forze di opposizione presenti nel consiglio comunale spezzino e i comitati che compongono il Manifesto per la sanità locale che alcuni mesi fa era sorto in difesa di un sistema sanitario che vedeva lentamente svanire il miraggio del nuovo ospedale.



Oggi le forze si uniscono per chiedere una rapida soluzione del pasticcio dell'appalto del nuovo Felettino, per un piano di riorganizzazione di ampio respiro, per il sostegno alla battaglia dei 158 Oss di Coopservice e per il mantenimento della sanità pubblica.

A presentare il tavolo dei relatori che si sono riuniti nel corso della mattina a Palazzo civico per una conferenza stampa nella Sala delle minoranze è stato il capogruppo Pd, Marco Raffaelli, che ha parlato apertamente di un nuovo risultato politico.

"Le politiche di Toti e Viale sono evidentemente fallimentari - ha detto - nonostante le rassicurazioni sui tempi brevi per il nuovo bando e sulla presenza di risorse. La Regione aveva promesso entro un mese il piano di riorganizzazione per far fronte a questa situazione drammatica, ma il tempo è scaduto e nulla è successo".

Guido Melley, capogruppo di Leali a Spezia, si è fatto portavoce della forte preoccupazione per il tema delle risorse: "Abbiamo scoperto che in realtà non ci sono e che Toti e Viale giocano al gioco delle tre carte. Chiediamo alla giunta di dare un segnale forte per il bene della salute degli spezzini".

Per Italia viva ha preso la parola Federica Pecunia, che ha rimproverato a Viale di non essere mai tornata di fronte ai commissari consiliari spezzini dopo l'unica audizione avvenuta nel 2015. "Inoltre chiediamo risposte a Ire: perché ci sono voluti due anni per dare una risposta a Pessina sulla proposta di variante. Nel frattempo sono stati spesi soldi pubblici su un cantiere inefficace. Non è stato rispettato il crono programma e non è dato sapere quanti soldi siano rimasti a disposizione".



Il portavoce del Manifesto per la sanità pubblica, Rino Tortorelli, si è concentrato sulle conseguenze dell'esposto presentato nelle settimane scorse (leggi qui) e ha poi lamentato il fatto che il piano di riorganizzazione sia stato trasmesso a Genova senza alcun passaggio con i professionisti della Asl 5.



L'ex direttore del Servizio assistenza psichiatrica e Sert, Vico Rosolino Ricci, oggi coordinatore del Forum sanità del Pd ha invece fatto notare che nella legge di bilancio è contenuta una norma che dovrebbe portare a rifinanziare i progetti di edilizia sanitaria già avviati. "Ma noi al posto del cantiere abbiamo un enorme buco. Siamo becchi e bastonati: non avremo un ospedale in tempi brevi e non potremo godere di queste risorse in più. Inoltre - ha sostenuto - siamo di fronte a una privatizzazione nei fatti, visto che la Asl non informa e non coinvolge la comunità di riferimento, come se fosse una qualunque azienda privata. Negli ultimi cinque anni abbiamo solamente assistito a uno spoil system e all'allungamento dei tempi del progetto del nuovo ospedale a dismisura. Dal 2016 il commissario di Alisa Locatelli promette di varare il piano sulla cronicità, ma forse si inizia a lavorarci solo ora: eppure con la popolazione anziana che abbiamo in Liguria dovrebbe essere una priorità, visto che far fronte alle cronicità rappresenta più del 60 per cento della spesa sanitaria. Si notano insipienza amministrativa, incapacità nella gestione tempi e intanto si chiedono consulenze e si assiste alla chiusura di strutture come la Brest unit e ai problemi crescenti nella diagnostica".



Dalla rappresentante del Movimento cinque stelle, Jessica De Muro, è arrivata una frecciata alla giunta regionale di centrosinistra, alla quale sono state riconosciute alcune responsabilità rispetto alla situazione attuale.

"Ora però c'è comunione di intenti tra di noi. Avevamo proposto un odg che chiedeva un ospedale tempi brevi, sicuro dal punto di vista delle fondamenta, e di incontrare Conteco check e la commissione provinciale, ma è stato bocciato. Per quanto riguarda la vertenza Oss vorrei evidenziare che la proposta di una società in house non significa favorire qualcuno rispetto ad altri ma vuol dire non far perdere il lavoro a 158 famiglie. A tal proposito - ha spiegato - la capogruppo regionale Alice Salvatore ha chiesto a più riprese di poter vedere il parere che la Regione aveva promesso di inviare alla Corte dei conti, ma non ha nemmeno ricevuto risposta. O hanno preso in giro tutti oppure siamo di fronte all'ennesima prova di assenza di trasparenza".

Massimo Lombardi, di Spezia bene comune, ha respinto ogni accusa di demagogia: "Noi entriamo nel merito delle questioni, mentre la Asl e la Regione si rifiutano di venire in commissione, delegittimando le istituzioni. Tutto viene deciso a Genova, chi governa alla Spezia ha abbassato la testa. Non possiamo accettarlo. Se c'è ancora un minimo di normalità nella sanità spezzina è grazie ai lavoratori".



Sempre per il Manifesto per la sanità locale, Pier Aldo Canessa, ex primario di Pneumologia, ha rilevato come ormai sia il Noa di Massa l'ospedale di riferimento degli spezzini. "Dermatologia non esiste più. Endocrinologia

sta perdendo competenze. Senologia è ormai finita: mancano due senologi e il chirurgo plastico. Mancano i primari i diversi reparti e da quanto è andata in pensione Decia Carlucci, un anno e mezzo fa, la direzione sanitaria è inesistente. Il disegno è chiaro - ha affermato -: dare al privato i soldi per gestire i servizi pubblici. Pagando anche molto in termini di Iva. Perché i denari non vengono spesi per assumere personale pubblico? La lombardizzazione aumenta anche il rischio di clientelismo, di flussi di voti, come abbiamo visto. Ora che la Lombardia è satura stanno invadendo la Liguria. Ma cosa conviene al paziente tra pubblico e privato? Uno studio inglese dice che nel privato c'è più inefficienza e disuguaglianza. Bisogna assolutamente cambiare rotta ora, altrimenti non lo potremo fare più0. Serve un programma comune sulla sanità, affinché resti pubblica. Spezia è il Ponte Morandi della sanità ligure".



Lorenzo Cozzani, ex medico generico della Asl, presidente di Sos sanità e membro del Manifesto per la sanità locale, ha portato l'attenzione dei presenti sui servizi territoriali.

"Dovrebbero essere potenziati in futuro, anche qualora riuscissimo a veder nascere un nuovo ospedale. A maggior ragione questo deve essere fatto se questo orizzonte si allontatna. Invece no, è stato tutto abbandonato. La periferia è impoverita sempre di più. I medici di famiglia - ha spiegato con il suo bagaglio di esperienza pluridecennale Cozzani - vanno strutturati in maniera diversa. A Querceta, non distante da noi, le case della salute prevedono la presenza dei medici di famiglia e sono molto funzionali. Qua il primo che andrà in pensione non sarà sostituito. E ancora: appena fuori dai confini provinciali e regionali le Rsa vengono potenziate e ne aprono di nuove, come a Villafranca, mentre per accedere alle nostre ci sono code infinite. Vanno rinforzati i servizi territoriali, farlo ridurrebbe anche i costi".



Il consigliere comunale di Spezia bella forte unita, nonché medico, Luigi Liguori ha esordito dicendo che la vicenda del nuovo ospedale non è che la punta dell'iceberg rispetto a quello che sta succedendo nella sanità spezzina. "Non tutti possono permettersi di curarsi privatamente, anzi solo il 6 per cento, ma stiamo assistenza alla subdola volontà della Regione di indebolire il settore pubblico per andare verso il privato. Per esempio non mettendo mano ai ritardi nelle liste di attesa. Mancano 1.100 operatori per essere a livello di Genova e abbiamo solo 2,1 posti letto ogni mille abitanti. La situazione gravissima si va fuori Regione. In tutto questo il sindaco ha mostrato solo una grande incapacità a gestire la situazione: sempre zitto e genuflesso al volere di Genova. Sul tema degli Oss in due giorni ha cambiato idea, ma intanto la Asl va avanti verso il concorso".



A chiudere gli interventi è stato Stefano Muzio, dell'Unione sindacale di base della Asl.

"Bisogna considerare la ricaduta del modello lombardo anche sul piano occupazionale e sulle condizioni di lavoro. Invito tutti i consiglieri comunali a venire a vedere le condizioni di lavoro e dei pazienti nella Don Gnocchi. Sapete che negli ultimi mesi i lavoratori hanno regalato 90 ore di lavoro gratuite alla fondazione e che presto cambierà il contratto, ovviamente andando verso una retribuzione inferiore?".