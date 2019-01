"Spazzatura per strada, all'Umbertino servono nuovi cestini"

La Spezia - Con una lettera indirizzata al Sindaco e all'Assessore Casati, il Comitato del Quartiere Umberto I ricorda all'amministrazione che da mesi la cittadinanza attende che nelle vie del quartiere siano posizionati nuovi cestini per i rifiuti. "Da mesi abbiamo documentato la problematica al Comune - si legge nella missiva firmata dal presidente del Comitato Jacopo Schiffini - La zona è stata munita di un numero insufficiente di cestini, che nel tempo sono ulteriormente diminuiti perché molti sono stati asportati e mai più sostituiti. L'attuale carenza, oltre a determinare un disagio per i tutti cittadini, in particolare per i proprietari di animali, è fra le concause delle condizioni di criticità che ancora si riscontrano nel quartiere, che, seppur migliorato, a tutt'oggi l'igienicita' e il decoro sono ancora compromessi dalla presenza di rifiuti giacenti a terra lungo i marciapiedi e da i cestini colmi fino all’orlo, (una situazione già da tempo da noi denunciata e costantemente documentata con segnalazioni quotidiane, e che sicuramente si è accentuata con l'avvento della "novità" dei sacchetti viola). Tornando ai cestini rammentiamo l'impegno preso dall'amministrazione quasi un anno fa per una loro implementazione. Ci auguriamo che l'intervento sia fatto al più presto e chiediamo aggiornamenti a tal proposito, nell'interesse della pulizia e del decoro del nostro quartiere".