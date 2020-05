"Sosteniamo la mobilitazione di Usb sanità Liguria"

La Spezia - “Il Manifesto per la Sanità Locale condivide le motivazioni della campagna per il rilancio della sanità pubblica promossa dall’USB Sanità Liguria, campagna che prevede una giornata di mobilitazione nazionale e, per domani 29 maggio, una mobilitazione regionale a Genova”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo Manifesto per la sanità locale e Insieme per una sanità migliore che prosegue: “In particolare, il Manifesto ritiene fondamentali le richieste riguardanti le assunzioni/stabilizzazioni del personale, sia per non ricadere nell’emergenza, nel caso in cui la pandemia dovesse riprendere dopo l’estate, sia per colmare il problema cronico della carenza di personale che ha indebolito il servizio sanitario pubblico, anche in Liguria (secondo i dati della Corte dei Conti la Regione Liguria potrebbe spendere oltre 111 milioni di euro l’anno per nuove assunzioni e invece procede ad affidare sempre più servizi ai privati, anche durante la fase di emergenza Covid 19)”.



“Il Manifesto - prosegue la nota - ha sempre sostenuto la necessità di un rilancio del servizio sanitario nazionale, universale e solidale, anche per attuare finalmente una robusta riorganizzazione dei servizi territoriali, servizi senza i quali i cittadini non potranno vedere rispettati i loro diritti alla cura, come purtroppo si e’ visto con chiarezza durante l’emergenza. La sanità pubblica e quella territoriale hanno bisogno di investimenti economici e di programmazione lungimirante che assicuri la salute e la sicurezza dei cittadini, anche nel non auspicabile caso di nuove epidemie.



(foto:repertorio)