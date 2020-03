"Sono in Bangladesh ma il mio cuore è lì con voi, non siete soli"

La Spezia - “Amo l'Italia dal profondo del cuore, come il mio Bangladesh, e in questo momento così brutto per il vostro Paese, come per il mondo, a causa del Coronavirus sono preoccupato per la situazione, per i bambini e per le persone”. Rahat Bin Habib contatta Città della Spezia da Dacca, capitale del paese asiatico dove lavora come specialistica ed epidemiologo infantile presso l'Istitute of Child and Mother Health”.

“Quando sono venuto in Italia la prima volta era il 2003 - ci scrive in inglese - era una giornata soleggiata, non conoscevo la lingua ma da subito mi ha fatto piacere osservare e apprezzare per persone, le città e la natura. Inoltre il mio unico figlio Nicolas è nato alla Spezia e ricordo ancora con piacere i colleghi con i quali ho fatto volontariato nella mensa Missione 2000”.

“Ho potuto apprezzare i servizi dell'ospedale - prosegue - e ricordo ancora il professor Giovanni Rossi che mi ha aiutato per un breve training nel reparto di pneumologia pediatrica dell'ospedale Gaslini di Genova”. “Ora che sono così lontano da voi - aggiunge - posso solo ricordare le belle serate trascorse insieme e le tantissime cose che mi avete trasmesso, che non so come restituirvi e che non potrò mai dimenticare. In questo momento di grande difficoltà posso solo dirvi che non siete soli, e che per ogni cosa ci sarò. Anche se sono solo una persona semplice, con una vita molto piccola e forse non sono così forte, posso darvi il mio cuore e il mio coraggio per affrontare questo momento”.