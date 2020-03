La Spezia - "Ora più che mai è necessario avere senso di responsabilità e senso di comunità. La gravità del COVID-19 è data dal suo alto grado di contagio e diffusione ed ora la priorità è contenere più che sia possibile questa emergenza. Soltanto insieme, ciascuno facendo la propria parte, sarà possibile uscirne". Anche il sindaco Pierluigi Peracchini si associa al coro unanime teso non solo a convincere gli spezzini a limitare gli spostamenti e gli assembramenti, ma anche a chi viene da fuori di non diventare il problema da risolvere: "Chiunque sia entrato in Liguria dal 24 febbraio in poi e non è qui residente ma proviene dai territori interessati dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio dovrà seguire le raccomandazioni previste: quarantena, segnalazione alle autorità ed evitare tutti gli spostamenti". La segnalazione è obbligatoria nei confronti della Regione a partire dalle 14 di oggi 9 marzo. Gli alberghi non potranno ospitare chiunque provenga dai territori maggiormente colpiti dal contagio.



Anche il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha qualcosa da dire ai suoi compaesani: "Dobbiamo mantenere la calma, non è utile per nessuno farsi prendere dal panico, questo è il momento della responsabilità e della consapevolezza sul rischio reale della diffusione del contagio. Le prossime settimane potrebbero non essere facili, ma è importante non farsi cogliere impreparati. La prima cosa fondamentale per evitare il contagio è quello di rispettare tutte le misure che ci sono state impartite: "Evitare i luoghi pubblici, allontanarsi da luoghi affollati, evitare gli spostamenti non necessari, mantenere le precauzioni igieniche già comunicate. Gli esercizi di somministrazione, quali ristoranti e bar, devono attenersi alle disposizioni di legge, garantire la distanza di un metro tra gli avventori, evitare il servizio al banco, servire i clienti ai tavoli. Per le altre attività commerciali deve essere garantita la distanza di un metro tra i clienti, anche con il contingentamento degli accessi". Anche un po' di operatività è necessaria: "Ho chiesto alla giunta e ai capigruppo di maggioranza e opposizione di riunirci alle 19 per valutare l’adozione di eventuali misure precauzionali per l’accesso ai servizi comunali e altre misure per andare incontro alle esigenze del nostro territorio. In questo momento non abbiamo strumenti normativi per contingentare gli spostamenti di coloro che provengono dalle zone rosse. Nel frattempo, chi proviene da quelle aree eviti di entrare in contatto con persone diverse dai loro familiari.

insieme ce la faremo, seguendo con rigoroso rispetto le misure di autoprotezione, non sottovalutando il rischio contagio che ognuno di noi corre, limitando il più possibile la vita sociale saremo in grado di uscire da questa emergenza".



Anche Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, ha sottolineato la necessità di non farsi prendere dal panico e di evitare l’intolleranza verso chi vive realtà in cui il contagio è molto più diffuso, ma auto responsabilizzarsi, adottando tutte le misure consigliate o imposte. "Dal primo momento di insorgenza dell’allerta sanitaria ho provveduto a integrare i provvedimenti regionali e nazionali con prescrizioni dettate dalle peculiarità del nostro territorio turistico, caratterizzato dalla presenza di numerose seconde case. Attraverso due specifiche ordinanze, ho imposto agli amministratori condominiali, dal mese di febbraio, di comunicare a tutti i condomini l’obbligo, introdotto dal presidente Toti, per chi proviene dalle regioni soggette a restrizioni, di auto segnalare la propria presenza in loco. Ho altresì ordinato a tutti i gestori di attività ricettive di segnalare, attraverso la Polizia Municipale, le generalità, il luogo di residenza e di provenienza di tutti i loro ospiti. Ho irrigidito il divieto relativo alla pratica di attività sportive, considerando che le strutture che ospitano tali pratiche, in special modo gli spogliatoi, sono luoghi in cui si verifica uno stretto contatto tra i fruitori. Oggi, a seguito dell’aggravarsi della situazione nelle confinanti regioni del nord Italia e considerando che molti dei cittadini della Lombardia e dell’Emilia Romagna si sono riversati nel nostro territorio, ho emesso un’ordinanza che va a integrare quanto disposto dal Governo, con il decreto emesso questa notte". Anche a Lerici l’ordinanza obbliga tutti i cittadini provenienti dalla Lombardia e dalle province oggetto del decreto del Presidente Conte a limitare gli spostamenti dal proprio domicilio al solo fine di reperire beni e servizi di prima necessità: vieta ai soggetti con sintomi febbrili e di infezione respiratoria di uscire dal proprio domicilio; impone l’uso di guanti all’interno del supermercati e ai gestori di esercizi di vicinato; impone alle associazioni sportive di comunicare le generalità dei medici sociali deputati ai controlli delle attività agonistiche; l’obbligo per l’esercizio delle attività sportive non agonistiche di garantire la distanza minima di un metro tra i fruitori e la disponibilità di strumenti di disinfezione, che permettano al singolo la preventiva igienizzazione degli arredi; l’ordinanza impone agli amministratori di condominio di comunicare a tutti i condomini, indistintamente, l’obbligo, a cui si devono attenere coloro che provengono dalla Lombardia e dalle province dichiarate zona rossa, di non lasciare il domicilio; il divieto di utilizzo di dispositivi per il gioco d’azzardo e di giochi elettronici in generale nelle attività commerciali; la chiusura al pubblico degli uffici comunali. "Con l’ordinanza si consente ai gestori dei bar di sconfinare dal suolo pubblico autorizzato, senza aumentare il numero dei tavoli, al fine di distanziare tavoli e sedute nel rispetto della prescrizione relativa alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro da mantenere. Si ricorda che la violazione delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 comporta per le attività commerciali la chiusura dell’esercizio e, in generale, per i trasgressori anche sanzioni penali. Lo stesso vale per la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale in oggetto".